В конгрессе США вынесут отдельный законопроект о помощи Киеву
Джонсон: конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил в соцсети Х, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.
“На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок: финансирование нашего союзника Израиля, поддержка Украины…, усиление наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, принятие дополнительных мер противодействия нашим противникам и укрепление национальной безопасности”, - написал он.
Ранее интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии сообщило, что Джонсон уже проинформировал своих однопартийцев о плане вынести помощь Украине на 60 миллиардов долларов в виде отдельного документа вместо общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности.
"Это может быть сигналом, что любая надежда для Украины мертва", - указывало издание.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.