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Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 16.04.2024 (обновлено: 14:32 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940364192.html
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:44
2024-04-16T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
угледар
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.Армия нанесла удары по живой силе и технике противника в районе Луговского в Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.ВСУ потеряли до 80 военных, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Ситуация на других фронтахЦентральная группировка войск улучшила тактическое положение на Авдеевском направлении и отразила восемь контратак противника в ДНР. Потери Киева составили:Южной группировке войск удалось занять более выгодные рубежи на Донецком направлении и поразить цели ВСУ в районе четырех населенных пунктов в ДНР.Российские бойцы уничтожили до 630 украинских военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, несколько САУ Paladin, Krab и "Акация", орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Продвинулись и подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении. Они отбили две контратаки противника в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли до тридцати бойцов, две боевые бронированные машины, САУ Paladin, гаубицы М198 и "Мста-Б".Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении до 40 военных ВСУ, пять автомобилей и гаубицу М777.Силы ПВО сбили за сутки 155 украинских БПЛА, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, киев, вооруженные силы рф, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Угледар, Донецкая Народная Республика
Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.
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Армия нанесла удары по живой силе и технике противника в районе Луговского в Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.
ВСУ потеряли до 80 военных, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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Ситуация на других фронтах

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение на Авдеевском направлении и отразила восемь контратак противника в ДНР. Потери Киева составили:
  • более 380 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты и два автомобиля;
  • САУ Paladin и "Гвоздика";
  • три гаубицы Д-30.
Южной группировке войск удалось занять более выгодные рубежи на Донецком направлении и поразить цели ВСУ в районе четырех населенных пунктов в ДНР.
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Продвинулись и подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении. Они отбили две контратаки противника в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли до тридцати бойцов, две боевые бронированные машины, САУ Paladin, гаубицы М198 и "Мста-Б".
Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении до 40 военных ВСУ, пять автомобилей и гаубицу М777.
Силы ПВО сбили за сутки 155 украинских БПЛА, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКиевВооруженные силы РФУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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