https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940364192.html

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:44

2024-04-16T13:44

2024-04-16T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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киев

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угледар

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю", — говорится в публикации.Армия нанесла удары по живой силе и технике противника в районе Луговского в Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.ВСУ потеряли до 80 военных, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Ситуация на других фронтахЦентральная группировка войск улучшила тактическое положение на Авдеевском направлении и отразила восемь контратак противника в ДНР. Потери Киева составили:Южной группировке войск удалось занять более выгодные рубежи на Донецком направлении и поразить цели ВСУ в районе четырех населенных пунктов в ДНР.Российские бойцы уничтожили до 630 украинских военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, несколько САУ Paladin, Krab и "Акация", орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Продвинулись и подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении. Они отбили две контратаки противника в Донецкой Народной Республике. Украинские войска потеряли до тридцати бойцов, две боевые бронированные машины, САУ Paladin, гаубицы М198 и "Мста-Б".Группировка войск "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении до 40 военных ВСУ, пять автомобилей и гаубицу М777.Силы ПВО сбили за сутки 155 украинских БПЛА, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html

https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, киев, вооруженные силы рф, угледар, донецкая народная республика