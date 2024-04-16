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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024
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13:41 16.04.2024 (обновлено: 13:47 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940363595.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:41
2024-04-16T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
красногоровка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красногоровка
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, красногоровка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Красногоровка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 630 военных за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКрасногоровкаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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