https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940363595.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:41

2024-04-16T13:41

2024-04-16T13:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

красногоровка

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красногоровка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, красногоровка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика