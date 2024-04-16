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Штурмовики заняли опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940296225.html
Штурмовики заняли опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Штурмовики заняли опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 16.04.2024
Штурмовики заняли опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Российские штурмовые подразделения заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, который был обнаружен во время воздушной разведки при помощи... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:43
2024-04-16T05:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, который был обнаружен во время воздушной разведки при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовики Южной группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Укрепления противника были обнаружены в ходе воздушной разведки при помощи беспилотного летательного аппарата. Получив координаты вражеского опорника, штурмовые подразделения скрытно приблизились к нему с нескольких направлений и стремительно атаковали", - говорится в сообщении. Отмечается, что огневую поддержку обеспечивали артиллерийские и танковые подразделения вместе с операторами ударных беспилотников. Российские военнослужащие, сломив сопротивление противника, зачистили и заняли опорный пункт, благодаря чему удалось улучшить положение подразделений группировки по переднему краю.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Штурмовики заняли опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

МО: российские штурмовики заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, который был обнаружен во время воздушной разведки при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовики Южной группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Укрепления противника были обнаружены в ходе воздушной разведки при помощи беспилотного летательного аппарата. Получив координаты вражеского опорника, штурмовые подразделения скрытно приблизились к нему с нескольких направлений и стремительно атаковали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что огневую поддержку обеспечивали артиллерийские и танковые подразделения вместе с операторами ударных беспилотников. Российские военнослужащие, сломив сопротивление противника, зачистили и заняли опорный пункт, благодаря чему удалось улучшить положение подразделений группировки по переднему краю.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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