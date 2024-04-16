https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940295152.html

В ДНР оценили возможности ВСУ на линии соприкосновения

В ДНР оценили возможности ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 16.04.2024

В ДНР оценили возможности ВСУ на линии соприкосновения

Возможности украинских войск на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике позволяют им проводить контратаки, только когда ВСУ пытаются сразу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:17

2024-04-16T05:17

2024-04-16T10:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Возможности украинских войск на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике позволяют им проводить контратаки, только когда ВСУ пытаются сразу отбить взятые у них позиции, где еще не успели закрепиться российские бойцы, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Максимум, что они сегодня могут, это при поддержке артиллерии проводить контрнаступления на свои же позиции, которые мы у них отбиваем. Потому что когда мы заходим на позиции противника, очень важно закрепиться", - сказал он. Собеседник агентства рассказал о шокировавшем его случае, когда украинское командование, чтобы контратака не захлебнулась, использовало варварскую тактику. "Когда мы их уже из Артемовска выбили и они начали обороняться за пределами города, наши ребята пошли в наступление, а они (украинцы) - в контратаку. Они ставили заградительный огонь для своих, чтобы они не отступали, а только наступали. И когда уже входили в плотность соприкосновения наши боевые порядки с их боевыми порядками, они накрывали и своих, и наших артиллерией. Вот это для меня, наверное, на этой войне самое страшное. Почему? Потому что это же в какой-то степени русские люди. Вот как их переформатировали, что их командиры дают такие приказы, понимая, что в данном случае может погибнуть не только русский солдат, но и украинский солдат", - подчеркнул советник главы ДНР.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html

https://ria.ru/20240416/vance-1940285967.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность