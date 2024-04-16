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Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск "Днепр" нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:10
2024-04-16T05:10
2024-04-16T05:45
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск "Днепр" нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
МО: батарея Д-30 уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск "Днепр" нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие", - сообщили в военном ведомстве.
Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут.