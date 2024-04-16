https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294876.html

Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Российские гаубицы уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск "Днепр" нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:10

2024-04-16T05:10

2024-04-16T05:45

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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск "Днепр" нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожила склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. После поражения цели расчет оперативно маскирует орудие и уходит в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут.

https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html

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