https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294723.html

Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2024

Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:08

2024-04-16T05:08

2024-04-16T05:49

специальная военная операция на украине

безопасность

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ми-35м

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром", - цитируется в сообщении командир экипажа Ми-35М Алексей. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф