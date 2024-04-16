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Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 16.04.2024 (обновлено: 05:49 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294723.html
Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.04.2024
Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:08
2024-04-16T05:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-35м
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром", - цитируется в сообщении командир экипажа Ми-35М Алексей. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Вооруженные силы РФ
Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

МО: Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
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После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром", - цитируется в сообщении командир экипажа Ми-35М Алексей.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-35МВооруженные силы РФ
 
 
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