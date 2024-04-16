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Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 16.04.2024 (обновлено: 04:17 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940290075.html
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:02
2024-04-16T04:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сейчас противник очень редко предпринимает попытки переправить солдат на резиновых лодках. Можно сказать, почти их прекратил. Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно. Все точки, все подходы многократно пристреляны", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо

Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр на резиновых лодках свели на нет

© AP Photo / Alex BabenkoВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас противник очень редко предпринимает попытки переправить солдат на резиновых лодках. Можно сказать, почти их прекратил. Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно. Все точки, все подходы многократно пристреляны", - сказал Сальдо.
Кадры расстрела украинскими военными своих сослуживцев на Днепре - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Украинские военные расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела
5 апреля, 10:45
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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