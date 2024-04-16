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Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.04.2024
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:02
2024-04-16T03:02
2024-04-16T04:17
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Сейчас противник очень редко предпринимает попытки переправить солдат на резиновых лодках. Можно сказать, почти их прекратил. Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно. Все точки, все подходы многократно пристреляны", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Попытки ВСУ форсировать Днепр свели на нет, заявил Сальдо
Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр на резиновых лодках свели на нет