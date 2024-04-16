https://ria.ru/20240416/soveschanie-1940386222.html
Путин 17 апреля проведет совещание с правительством
Путин 17 апреля проведет совещание с правительством - РИА Новости, 16.04.2024
Путин 17 апреля проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступят глава Минцифры РФ Максут РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:05
2024-04-16T15:05
2024-04-16T15:07
экономика
россия
владимир путин
максут шадаев
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступят глава Минцифры РФ Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами по этому поводу выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев и председатель Центрального банка Набиуллина", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, максут шадаев, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максут Шадаев, Эльвира Набиуллина
Путин 17 апреля проведет совещание с правительством
На совещании Путина с правительством выступят с докладами Шадаев и Набиуллина
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступят глава Минцифры РФ Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого апреля Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами по этому поводу выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев и председатель Центрального банка Набиуллина", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.