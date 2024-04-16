https://ria.ru/20240416/soveschanie-1940386222.html

Путин 17 апреля проведет совещание с правительством

Путин 17 апреля проведет совещание с правительством - РИА Новости, 16.04.2024

Путин 17 апреля проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступят глава Минцифры РФ Максут РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:05

2024-04-16T15:05

2024-04-16T15:07

экономика

россия

владимир путин

максут шадаев

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, с докладами выступят глава Минцифры РФ Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами по этому поводу выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев и председатель Центрального банка Набиуллина", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, максут шадаев, эльвира набиуллина