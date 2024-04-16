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В Ингушетии арестовали подозреваемого в убийстве подростка
В Ингушетии арестовали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 16.04.2024
В Ингушетии арестовали подозреваемого в убийстве подростка
Суд в Ингушетии арестовал местного жителя, которого подозревают в убийстве 13-летнего подростка, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:01
2024-04-16T14:01
2024-04-16T14:01
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НАЛЬЧИК, 16 апр - РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал местного жителя, которого подозревают в убийстве 13-летнего подростка, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее сообщалось, что около полуночи 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 58-летним односельчанином и из охотничьего карабина "Сайга" выстрелил в автомобиль Volkswagen, принадлежащий его оппоненту. В результате находившийся в салоне иномарки племянник хозяина машины 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице. Стрелявшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, малгобекский район, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Россия, Малгобекский район, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Ингушетии арестовали подозреваемого в убийстве подростка
СК: мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летнего подростка, отправили под арест