https://ria.ru/20240416/situatsiya-1940373362.html

В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр

В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр

Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый заместитель главы города Алексей РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:14

2024-04-16T14:14

2024-04-16T14:18

оренбург

мэрия

происшествия

уральский

жкх

алексей кудин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов."Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на около 1 сантиметра, и мы предпринимаем все меры, чтобы жизнедеятельность оренбуржцев вернулась в нормальное русло", - сказал Кудинов журналистам.Он отметил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта."Вода с проезжей части улицы Уральской почти ушла, в жилых кварталах ЖК "Дубки" также сухо. Улица Уральская открыта для движения транспорта в жилой комплекс. Жители уже сейчас могут проезжать в ЖК на личном автомобиле, вечером в микрорайон будет запущен пассажирский транспорт", - сказал он.По его данным, что вечером для движения личного транспорта из центра города в сторону Южного микрорайона будет открыта улица Донгузская.

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оренбург, мэрия, происшествия, уральский, жкх, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024