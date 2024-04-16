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В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр - РИА Новости, 16.04.2024
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14:14 16.04.2024 (обновлено: 14:18 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/situatsiya-1940373362.html
В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр
В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр
Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый заместитель главы города Алексей РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:14
2024-04-16T14:18
оренбург
мэрия
происшествия
уральский
жкх
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 16 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов."Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на около 1 сантиметра, и мы предпринимаем все меры, чтобы жизнедеятельность оренбуржцев вернулась в нормальное русло", - сказал Кудинов журналистам.Он отметил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта."Вода с проезжей части улицы Уральской почти ушла, в жилых кварталах ЖК "Дубки" также сухо. Улица Уральская открыта для движения транспорта в жилой комплекс. Жители уже сейчас могут проезжать в ЖК на личном автомобиле, вечером в микрорайон будет запущен пассажирский транспорт", - сказал он.По его данным, что вечером для движения личного транспорта из центра города в сторону Южного микрорайона будет открыта улица Донгузская.
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оренбург, мэрия, происшествия, уральский, жкх, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Мэрия, Происшествия, Уральский, ЖКХ, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр

В Оренбурге вода в реке Урал снижается каждый час, но ситуация еще напряженная

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 16 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.
«
"Паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на около 1 сантиметра, и мы предпринимаем все меры, чтобы жизнедеятельность оренбуржцев вернулась в нормальное русло", - сказал Кудинов журналистам.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Он отметил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта.
"Вода с проезжей части улицы Уральской почти ушла, в жилых кварталах ЖК "Дубки" также сухо. Улица Уральская открыта для движения транспорта в жилой комплекс. Жители уже сейчас могут проезжать в ЖК на личном автомобиле, вечером в микрорайон будет запущен пассажирский транспорт", - сказал он.
По его данным, что вечером для движения личного транспорта из центра города в сторону Южного микрорайона будет открыта улица Донгузская.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства
15 апреля, 16:40
 
ОренбургМэрияПроисшествияУральскийЖКХАлексей КудинПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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