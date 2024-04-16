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В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом - РИА Новости, 16.04.2024
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10:57 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/sidney-1940326721.html
В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом
В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом - РИА Новости, 16.04.2024
В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом
Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее было террористическим актом, предположительно мотивированным религиозным экстремизмом, заявила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:57
2024-04-16T10:57
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее было террористическим актом, предположительно мотивированным религиозным экстремизмом, заявила комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб в эфире телеканала ABC. Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан. Нападение спровоцировало беспорядки на улицах Сиднея, в ходе которых, по сообщениям СМИ, пострадали несколько офицеров полиции. Уэбб заявила, что полиция арестовала "подростка" на месте происшествия и была вынуждена задержать его в церкви в целях его же безопасности. "Мы считаем, что есть элементы, которые указывают на религиозный экстремизм… После рассмотрения всех материалов я заявляю, что это был террористический акт", - отметила комиссар полиции на пресс-конференции. По ее словам, полиция на данной стадии расследования полагает, что нападавший действовал в одиночку. Церковь Христа Доброго Пастыря, где произошло нападение, в своем заявлении назвала случившееся "единичным инцидентом" и подчеркнула, "Церковь осуждает любое возмездие", говорится в заявлении. Экстренные службы Сиднея заявили, что после беспорядков возле церкви они оказали помощь примерно 30 людям, семеро были доставлены в больницы с травмами. Это второе вооруженное нападение всего за три дня в самом густонаселенном городе Австралии, Сиднее. Шесть человек были убиты и 12 ранены в результате нападения в торговом центре в субботу.
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В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом

Полиция Австралии назвала нападение с ножом на епископа в Сиднее терактом

© AP Photo / Mark BakerСотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника
Сотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Mark Baker
Сотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее было террористическим актом, предположительно мотивированным религиозным экстремизмом, заявила комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб в эфире телеканала ABC.
Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан. Нападение спровоцировало беспорядки на улицах Сиднея, в ходе которых, по сообщениям СМИ, пострадали несколько офицеров полиции.
Сотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви
15 апреля, 18:28
Уэбб заявила, что полиция арестовала "подростка" на месте происшествия и была вынуждена задержать его в церкви в целях его же безопасности. "Мы считаем, что есть элементы, которые указывают на религиозный экстремизм… После рассмотрения всех материалов я заявляю, что это был террористический акт", - отметила комиссар полиции на пресс-конференции. По ее словам, полиция на данной стадии расследования полагает, что нападавший действовал в одиночку.
Церковь Христа Доброго Пастыря, где произошло нападение, в своем заявлении назвала случившееся "единичным инцидентом" и подчеркнула, "Церковь осуждает любое возмездие", говорится в заявлении.
Экстренные службы Сиднея заявили, что после беспорядков возле церкви они оказали помощь примерно 30 людям, семеро были доставлены в больницы с травмами.
Это второе вооруженное нападение всего за три дня в самом густонаселенном городе Австралии, Сиднее. Шесть человек были убиты и 12 ранены в результате нападения в торговом центре в субботу.
Торговый центр Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Австралийская полиция назвала причину, побудившую преступника напасть на ТЦ
15 апреля, 10:38
 
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