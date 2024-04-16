https://ria.ru/20240416/sidney-1940326721.html

В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом

В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом - РИА Новости, 16.04.2024

В Австралии назвали нападение на епископа ассирийской церкви терактом

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее было террористическим актом, предположительно мотивированным религиозным экстремизмом, заявила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:57

2024-04-16T10:57

2024-04-16T10:57

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее было террористическим актом, предположительно мотивированным религиозным экстремизмом, заявила комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб в эфире телеканала ABC. Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан. Нападение спровоцировало беспорядки на улицах Сиднея, в ходе которых, по сообщениям СМИ, пострадали несколько офицеров полиции. Уэбб заявила, что полиция арестовала "подростка" на месте происшествия и была вынуждена задержать его в церкви в целях его же безопасности. "Мы считаем, что есть элементы, которые указывают на религиозный экстремизм… После рассмотрения всех материалов я заявляю, что это был террористический акт", - отметила комиссар полиции на пресс-конференции. По ее словам, полиция на данной стадии расследования полагает, что нападавший действовал в одиночку. Церковь Христа Доброго Пастыря, где произошло нападение, в своем заявлении назвала случившееся "единичным инцидентом" и подчеркнула, "Церковь осуждает любое возмездие", говорится в заявлении. Экстренные службы Сиднея заявили, что после беспорядков возле церкви они оказали помощь примерно 30 людям, семеро были доставлены в больницы с травмами. Это второе вооруженное нападение всего за три дня в самом густонаселенном городе Австралии, Сиднее. Шесть человек были убиты и 12 ранены в результате нападения в торговом центре в субботу.

https://ria.ru/20240415/besporyadki-1940223414.html

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в мире, здоровье - общество, сидней, новый южный уэльс, австралия, происшествия – радио sputnik