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В Швейцарии назвали арест российских активов несовместимым с нейтралитетом - РИА Новости, 16.04.2024
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14:44 16.04.2024 (обновлено: 15:55 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/shveytsariya-1940379786.html
В Швейцарии назвали арест российских активов несовместимым с нейтралитетом
В Швейцарии назвали арест российских активов несовместимым с нейтралитетом - РИА Новости, 16.04.2024
В Швейцарии назвали арест российских активов несовместимым с нейтралитетом
Одна из основных швейцарских партий, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против участия страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:44
2024-04-16T15:55
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Одна из основных швейцарских партий, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против участия страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, а также в проекте противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", говорится в заявлении партии, посвященном законодательному планированию ее фракции на 2023-2027 годы. Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией. В сентябре прошлого года комиссия по внешней политике швейцарского парламента проголосовала против присоединения страны к REPO. "Парламентская фракция ШНП также отклоняет инициативу 22.3451 "Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России". Присоединение Швейцарии к этой целевой группе совершенно не совместимо с нейтралитетом Швейцарии", - говорится в заявлении. Угрозой нейтралитету Швейцарии в ШНП считают и возможное присоединение альпийской конфедерации к системе европейской ПВО "Европейский небесный щит". "Парламентская фракция ШНП также единогласно отвергает присоединение Швейцарии к инициативе "Европейский небесный щит". Поступая таким образом, Федеральный совет отказался бы от суверенитета Швейцарии в защите собственного воздушного пространства. Участие Швейцарии также стало бы дальнейшим шагом на пути к вступлению в НАТО и означало бы дальнейшее ослабление нейтралитета Швейцарии", - сказано в заявлении. По мнению ШНП, после начала вооруженного конфликта на Украине правительство Швейцарии существенно подорвало доверие к нейтралитету альпийской конфедерации. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, на тот момент страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания, а в июле – Швейцария и Австрия. Ранее в апреле о желании вступить в "Европейский небесный щит" объявил и премьер-министр Польши Дональд Туск.
https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html
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в мире, швейцария, германия, великобритания, дональд туск, нато, g7
В мире, Швейцария, Германия, Великобритания, Дональд Туск, НАТО, G7
В Швейцарии назвали арест российских активов несовместимым с нейтралитетом

ШНП: поиск и арест активов РФ совершенно не совместим с нейтралитетом Швейцарии

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Одна из основных швейцарских партий, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против участия страны в целевой группе G7 по санкциям против РФ REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs task force), которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян, а также в проекте противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", говорится в заявлении партии, посвященном законодательному планированию ее фракции на 2023-2027 годы.
Целевая группа REPO была создана 17 марта 2022 года странами "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), а также Австралией и Европейской комиссией. В сентябре прошлого года комиссия по внешней политике швейцарского парламента проголосовала против присоединения страны к REPO.
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"Парламентская фракция ШНП также отклоняет инициативу 22.3451 "Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России". Присоединение Швейцарии к этой целевой группе совершенно не совместимо с нейтралитетом Швейцарии", - говорится в заявлении.
Угрозой нейтралитету Швейцарии в ШНП считают и возможное присоединение альпийской конфедерации к системе европейской ПВО "Европейский небесный щит".
"Парламентская фракция ШНП также единогласно отвергает присоединение Швейцарии к инициативе "Европейский небесный щит". Поступая таким образом, Федеральный совет отказался бы от суверенитета Швейцарии в защите собственного воздушного пространства. Участие Швейцарии также стало бы дальнейшим шагом на пути к вступлению в НАТО и означало бы дальнейшее ослабление нейтралитета Швейцарии", - сказано в заявлении.
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По мнению ШНП, после начала вооруженного конфликта на Украине правительство Швейцарии существенно подорвало доверие к нейтралитету альпийской конфедерации.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, на тот момент страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания, а в июле – Швейцария и Австрия. Ранее в апреле о желании вступить в "Европейский небесный щит" объявил и премьер-министр Польши Дональд Туск.
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