https://ria.ru/20240416/shosse-1940298884.html
В Кургане закрыли шоссе из-за затопления
В Кургане закрыли шоссе из-за затопления - РИА Новости, 16.04.2024
В Кургане закрыли шоссе из-за затопления
Шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением, полиция просит объезжать эту дорогу через поселок Керамзитный, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:51
2024-04-16T06:51
2024-04-16T06:51
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курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением, полиция просит объезжать эту дорогу через поселок Керамзитный, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Управление МВД России по Курганской области информирует, что сегодня, 16 апреля, в 07.30 (05.30 мск) в связи с выходом талых вод на проезжую часть прекращено движение легкового транспорта по шоссе имени Тюнина в городе Кургане", - говорится в сообщении. Пока это не коснется пассажирских автобусов и большегрузов, уточняется в сообщении. Полиция просит водителей выбирать альтернативные пути объезда - через поселок Керамзитный или с выездом на автодорогу федерального значения "Иртыш", поясняется в сообщении. По данным правительства региона, гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды 16 апреля: по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 миллиметров за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров - уже достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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происшествия, курган, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане закрыли шоссе из-за затопления
УМВД: в Кургане закрыли шоссе Тюнина из-за затопления
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением, полиция просит объезжать эту дорогу через поселок Керамзитный, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Управление МВД России по Курганской области
информирует, что сегодня, 16 апреля, в 07.30 (05.30 мск) в связи с выходом талых вод на проезжую часть прекращено движение легкового транспорта по шоссе имени Тюнина в городе Кургане", - говорится в сообщении.
Пока это не коснется пассажирских автобусов и большегрузов, уточняется в сообщении.
Полиция просит водителей выбирать альтернативные пути объезда - через поселок Керамзитный или с выездом на автодорогу федерального значения "Иртыш", поясняется в сообщении.
По данным правительства региона, гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды 16 апреля: по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 миллиметров за сутки, а также ветер южного направления до 14 метров в секунду, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол
у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров - уже достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС
РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.