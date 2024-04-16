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В Приморье проверят сообщения о стрельбе из пневматики по школе - РИА Новости, 16.04.2024
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10:02 16.04.2024 (обновлено: 12:36 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/shkola-1940315804.html
В Приморье проверят сообщения о стрельбе из пневматики по школе
В Приморье проверят сообщения о стрельбе из пневматики по школе - РИА Новости, 16.04.2024
В Приморье проверят сообщения о стрельбе из пневматики по школе
Прокуратура и полиция проводят проверки по факту стрельбы неизвестными из пневматического оружия по окну школы в Партизанске Приморского края. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:02
2024-04-16T12:36
происшествия
партизанск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура и полиция проводят проверки по факту стрельбы неизвестными из пневматического оружия по окну школы в Партизанске Приморского края. В Telegram-каналах распространилось видео, на котором автор рассказывает, что неизвестный обстрелял окно одной из школ Партизанска. На кадрах видны следы на стекле. "Прокуратура Партизанска по сообщениям в СМИ организовала проверку информации о повреждении остекления одного из окон школы в результате стрельбы из пневматического оружия", - говорится в релизе краевого надзорного ведомства. Отмечается, что стреляли по окнам вечером 15 апреля во внеучебное время, однако администрация школы в полицию не заявила. Об инциденте стало известно лишь после того, как школьники распространили в соцсетях видеозапись. Прокуратура проверит деятельность школы. Полиция также проводит проверку информации в социальных сетях. Устанавливаются личность участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что в полицию сообщений по данному факту не поступало.Позже СУСК РФ по Приморскому краю информировало, что по факту повреждения остекления школы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи СК осматривают место происшествия, обстоятельства устанавливаются.
https://ria.ru/20231207/delo-1914290983.html
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
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происшествия, партизанск, приморский край
Происшествия, Партизанск, Приморский край
В Приморье проверят сообщения о стрельбе из пневматики по школе

В Партизанске прокуратура и полиция проверят сообщения о стрельбе в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Прокуратура и полиция проводят проверки по факту стрельбы неизвестными из пневматического оружия по окну школы в Партизанске Приморского края.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором автор рассказывает, что неизвестный обстрелял окно одной из школ Партизанска. На кадрах видны следы на стекле.
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"Прокуратура Партизанска по сообщениям в СМИ организовала проверку информации о повреждении остекления одного из окон школы в результате стрельбы из пневматического оружия", - говорится в релизе краевого надзорного ведомства.
Отмечается, что стреляли по окнам вечером 15 апреля во внеучебное время, однако администрация школы в полицию не заявила. Об инциденте стало известно лишь после того, как школьники распространили в соцсетях видеозапись.
Прокуратура проверит деятельность школы.
Полиция также проводит проверку информации в социальных сетях.
Устанавливаются личность участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что в полицию сообщений по данному факту не поступало.
Позже СУСК РФ по Приморскому краю информировало, что по факту повреждения остекления школы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи СК осматривают место происшествия, обстоятельства устанавливаются.
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ПроисшествияПартизанскПриморский край
 
 
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