https://ria.ru/20240416/shariy-1940383199.html

Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария

Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария - РИА Новости, 16.04.2024

Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария

От имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:55

2024-04-16T14:55

2024-04-16T15:01

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. От имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах. По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию. "От имени российских спецслужб украинской агентурой были завербованы участники покушения из среды проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местного криминалитета. В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, испания, анатолий шарий, министерство обороны украины