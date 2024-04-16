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Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария - РИА Новости, 16.04.2024
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14:55 16.04.2024 (обновлено: 15:01 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/shariy-1940383199.html
Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария
Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария - РИА Новости, 16.04.2024
Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария
От имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:55
2024-04-16T15:01
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. От имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах. По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию. "От имени российских спецслужб украинской агентурой были завербованы участники покушения из среды проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местного криминалитета. В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html
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в мире, россия, испания, анатолий шарий, министерство обороны украины
В мире, Россия, Испания, Анатолий Шарий, Министерство обороны Украины
Источник рассказал, как Киев вербовал участников покушения на Шария

Агентура Киева от имени спецслужб РФ вербовала участников покушения на Шария

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. От имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.
По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.
"От имени российских спецслужб украинской агентурой были завербованы участники покушения из среды проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местного криминалитета. В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие", - рассказал собеседник агентства.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник
Вчера, 14:36
 
В миреРоссияИспанияАнатолий ШарийМинистерство обороны Украины
 
 
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