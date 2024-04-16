https://ria.ru/20240416/shariy-1940381501.html

Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву

Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву - РИА Новости, 16.04.2024

Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву

ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:48

2024-04-16T14:48

2024-04-16T14:48

россия

испания

анатолий шарий

министерство обороны украины

украина

киев

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах. "Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html

россия

испания

украина

киев

москва

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россия, испания, анатолий шарий, министерство обороны украины, украина, киев, москва