https://ria.ru/20240416/shariy-1940381501.html
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву - РИА Новости, 16.04.2024
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:48
2024-04-16T14:48
2024-04-16T14:48
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах. "Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html
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Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
Источник: Украина хотела устранить Шария, возложив ответственность на Россию