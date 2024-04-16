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Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву - РИА Новости, 16.04.2024
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14:48 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/shariy-1940381501.html
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву - РИА Новости, 16.04.2024
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:48
2024-04-16T14:48
россия
испания
анатолий шарий
министерство обороны украины
украина
киев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах. &quot;Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины&quot;, - сказал собеседник агентства.
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россия
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россия, испания, анатолий шарий, министерство обороны украины, украина, киев, москва
Россия, Испания, Анатолий Шарий, Министерство обороны Украины, Украина, Киев, Москва
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву

Источник: Украина хотела устранить Шария, возложив ответственность на Россию

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию, заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.
«

"Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.

Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
12 марта, 19:02
 
РоссияИспанияАнатолий ШарийМинистерство обороны УкраиныУкраинаКиевМосква
 
 
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