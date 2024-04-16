https://ria.ru/20240416/samochuvstvie-1940304346.html

Врач рассказал, как барическая пила влияет на самочувствие

Врач рассказал, как барическая пила влияет на самочувствие - РИА Новости, 16.04.2024

Врач рассказал, как барическая пила влияет на самочувствие

Учащение пульса, слабость, одышка, приступы мигрени и скачки артериального давления могут наблюдаться у москвичей на фоне барической "пилы", в эти дни нужно... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:41

2024-04-16T08:41

2024-04-16T08:41

общество

москва

андрей тяжельников

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Учащение пульса, слабость, одышка, приступы мигрени и скачки артериального давления могут наблюдаться у москвичей на фоне барической "пилы", в эти дни нужно стараться избегать повышенных нагрузок, стрессов, хорошо высыпаться и больше бывать на свежем воздухе, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что барическая "пила" ожидается в Москве на этой неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба. "Аномальные перепады давления, магнитные бури – это испытание, в первую очередь, для пожилых, а также людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих заболевания органов дыхания, аллергию и другие хронические состояния. Ресурсы адаптации к изменению климатических условий у них снижены и самочувствие в такие периоды может существенно ухудшаться. Люди могут испытывать учащение пульса, общую слабость, чувство нехватки воздуха, одышку, приступы мигрени, скачки артериального давления", - рассказал Тяжельников. По его словам, людям, находящимся в зоне риска, зная прогнозы на погоду, нужно своевременно принять меры, позволяющие перенести этот период с меньшим негативным влиянием. "Прежде всего, нужно стараться избегать повышенных нагрузок, стрессов, важно хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо контролировать артериальное давление, при хронических заболеваниях своевременно принимать рекомендованные врачом препараты, иметь при себе лекарственные средства на случай обострения", - добавил врач.

https://ria.ru/20240416/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240108/solntse-1920104504.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, погода