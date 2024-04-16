https://ria.ru/20240416/roskachestvo-1940296520.html

Роскачество надеется, что ГОСТ для винной карты примут до конца года

Роскачество надеется, что ГОСТ для винной карты примут до конца года - РИА Новости, 16.04.2024

Роскачество надеется, что ГОСТ для винной карты примут до конца года

Роскачество надеется, что ГОСТ для винной карты в российских ресторанах и кафе, который в том числе зафиксирует, какая доля должна быть отведена под... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:49

2024-04-16T05:49

2024-04-16T05:49

экономика

максим протасов

роскачество

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскачество надеется, что ГОСТ для винной карты в российских ресторанах и кафе, который в том числе зафиксирует, какая доля должна быть отведена под отечественное вино, будет принят до конца третьего квартала текущего года, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Сейчас идет его (ГОСТа для винных карт - ред.) активное обсуждение - как со стороны рестораторов и отельеров, так и со стороны Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР). Сами производители, продавцы его обсуждают, вносят какие-то корректировки. … Мы уверены, что ГОСТ должен быть принят до конца этого года. Но, на самом деле, я уверен, что это произойдет быстрее. Надеюсь, что к концу третьего квартала мы сможем утвердить его", - заявил он в кулуарах открытия весеннего этапа Всероссийской акции "Дни российских вин". Протасов отметил, что в нем будет зафиксировано в том числе то, что российские вина должны стоять первыми и быть разбиты по терруарам. "Мы даем рекомендуемую информацию, которая должна быть по каждому из терруаров озвучена в карте вина. Таким образом мы популяризируем и объясняем, что это за регион, какие особенности есть, даем краткий рассказ", - пояснил он. Глава Роскачества подчеркнул, что решается вопрос и с тем, какую долю должны занимать отечественные вина в той карте, что будет соответствовать этому ГОСТу - сама организация полагает, что она не должна быть менее 20%, при этом частью отрасли было предложено 50%. Протасов также напомнил, что такой стандарт является добровольным, однако бывали случаи, когда положение из ГОСТов переходило на законодательный уровень. Случится ли так с этим - покажет время, полагает он. В свою сами ГОСТы разрабатывают в рамках технических комитетов (ТК) при Росстандарте, который потом их утверждает. При этом в техническом комитете по работе с этим ГОСТом состоит и Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО), а общее количество ресторанных, отельных объектов в стране, где продается вино, порядка 45-50 тысяч, уточнил он. "Я рассчитываю на то, что у большинства российских ресторанов и отелей будет гостированная винная карта", - заключил руководитель Роскачества.

https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html

https://ria.ru/20240208/vino-1926063042.html

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экономика, максим протасов, роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)