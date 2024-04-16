https://ria.ru/20240416/putin-1940357372.html
Встреча Путина с главой ЦИК. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой ЦИК. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2024
Встреча Путина с главой ЦИК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:15
2024-04-16T13:15
2024-04-16T13:15
политика
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
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4.7
96
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Путин на встрече с главой ЦИК Памфиловой
Путин на встрече с главой ЦИК Памфиловой
2024-04-16T13:15
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PT3M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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5
4.7
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политика, видео
Политика
Встреча Путина с главой ЦИК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
2024-04-16T13:15
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PT3M20S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.