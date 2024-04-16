https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939682222.html

Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае

Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае - РИА Новости, 16.04.2024

Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае

Эксперты рассказали, сколько стоят авторские туры на майские праздники в самые популярные у самостоятельных туристов регионы, сообщает YouTravel.me. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:17

2024-04-16T05:17

2024-04-16T05:17

туризм

туризм

новости - туризм

пятигорск

отдых в россии

туристы

туры

республика алтай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596417426_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_6fc1347439afa056ea447f933139706d.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авторские туры на майские праздники в самые популярные у самостоятельных туристов регионы, сообщает YouTravel.me.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и определили, что за год средняя стоимость такого отдыха — это, например, приключенческие и велотуры, гастро- и энопутешествия, походы в горы — выросла на 15,6 процента, а спрос — на семь процентов.Одним из драйверов роста стал Дагестан — туда отправится почти половина клиентов сервиса. Средняя стоимость тура — 38,6 тысячи рублей, что на 13 процентов выше, чем в прошлом году.Алтай — второй по популярности регион, 15 процентов туров продано туда. Средняя стоимость тура — 47 тысяч рублей, что на 21 процент выше прошлогоднего показателя.Другими популярными направлениями стали Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Пятигорск и Минводы. На эти направления пришлось треть всех купленных на майские праздники туров.Эксперты отмечают рост стоимости отдыха в этих регионах на майские праздники. Так, в прошлом году в Кабардино-Балкарии такие каникулы в среднем обходились в 29 тысяч рублей, а в этом — в 53 тысячи на одного. Средняя стоимость приключенческого отпуска в Северной Осетии подорожала с 36 тысяч до 61 тысячи рублей, а в Ингушетии — с 33 тысяч до 77 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html

пятигорск

республика алтай

республика ингушетия

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пятигорск, отдых в россии, туристы, туры, республика алтай, республика дагестан, республика северная осетия - алания, республика ингушетия, карачаево-черкесская республика (кчр), минеральные воды