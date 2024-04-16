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Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае - РИА Новости, 16.04.2024
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Туризм
 
05:17 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939682222.html
Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае
Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае - РИА Новости, 16.04.2024
Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае
Эксперты рассказали, сколько стоят авторские туры на майские праздники в самые популярные у самостоятельных туристов регионы, сообщает YouTravel.me. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T05:17
2024-04-16T05:17
туризм
туризм
новости - туризм
пятигорск
отдых в россии
туристы
туры
республика алтай
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авторские туры на майские праздники в самые популярные у самостоятельных туристов регионы, сообщает YouTravel.me.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и определили, что за год средняя стоимость такого отдыха — это, например, приключенческие и велотуры, гастро- и энопутешествия, походы в горы — выросла на 15,6 процента, а спрос — на семь процентов.Одним из драйверов роста стал Дагестан — туда отправится почти половина клиентов сервиса. Средняя стоимость тура — 38,6 тысячи рублей, что на 13 процентов выше, чем в прошлом году.Алтай — второй по популярности регион, 15 процентов туров продано туда. Средняя стоимость тура — 47 тысяч рублей, что на 21 процент выше прошлогоднего показателя.Другими популярными направлениями стали Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Пятигорск и Минводы. На эти направления пришлось треть всех купленных на майские праздники туров.Эксперты отмечают рост стоимости отдыха в этих регионах на майские праздники. Так, в прошлом году в Кабардино-Балкарии такие каникулы в среднем обходились в 29 тысяч рублей, а в этом — в 53 тысячи на одного. Средняя стоимость приключенческого отпуска в Северной Осетии подорожала с 36 тысяч до 61 тысячи рублей, а в Ингушетии — с 33 тысяч до 77 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html
пятигорск
республика алтай
республика ингушетия
минеральные воды
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Мария Селиванова
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пятигорск, отдых в России, туристы, Туры, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Минеральные Воды
Названы популярные регионы для приключенческих поездок в мае

Эксперты: Дагестан и Алтай — популярные маршруты для приключенческого туризма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авторские туры на майские праздники в самые популярные у самостоятельных туристов регионы, сообщает YouTravel.me.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и определили, что за год средняя стоимость такого отдыха — это, например, приключенческие и велотуры, гастро- и энопутешествия, походы в горы — выросла на 15,6 процента, а спрос — на семь процентов.
Одним из драйверов роста стал Дагестан — туда отправится почти половина клиентов сервиса. Средняя стоимость тура — 38,6 тысячи рублей, что на 13 процентов выше, чем в прошлом году.
Алтай — второй по популярности регион, 15 процентов туров продано туда. Средняя стоимость тура — 47 тысяч рублей, что на 21 процент выше прошлогоднего показателя.
Другими популярными направлениями стали Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Пятигорск и Минводы. На эти направления пришлось треть всех купленных на майские праздники туров.
Эксперты отмечают рост стоимости отдыха в этих регионах на майские праздники. Так, в прошлом году в Кабардино-Балкарии такие каникулы в среднем обходились в 29 тысяч рублей, а в этом — в 53 тысячи на одного. Средняя стоимость приключенческого отпуска в Северной Осетии подорожала с 36 тысяч до 61 тысячи рублей, а в Ингушетии — с 33 тысяч до 77 тысяч рублей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПятигорскотдых в РоссиитуристыТурыРеспублика АлтайРеспублика ДагестанРеспублика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Минеральные Воды
 
 
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