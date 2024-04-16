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В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России" - РИА Новости, 16.04.2024
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14:01 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/prokuratura-1940370254.html
В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России"
В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России" - РИА Новости, 16.04.2024
В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России"
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника вневедомственной охраны, подозреваемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:01
2024-04-16T14:01
происшествия
майкоп
россия
фгуп охрана
почта россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника вневедомственной охраны, подозреваемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в прокуратуре Адыгеи. "В отношении сотрудника вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в воскресенье вечером работник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Подозреваемый выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне. Действиям помогавшему сокрыть останки 26-летнему жителю Майкопа также будет дана правовая оценка, добавляют в ведомстве. По данным СУСК РФ Адыгеи, в ходе обыска в жилище подозреваемого обнаружена и изъята одежда со следами крови, в которой тот находился в момент преступления. Руководство ФГУП "Охрана", где работал подозреваемый, назначило проверку. Там уточнили, что факт совершения преступления работником предприятия был выявлен его коллегами, заступившими на смену. Они задержали подозреваемого и передали в правоохранительные органы. Подозреваемый в совершении преступления уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что ФГУП "Охрана" не входит в структуру их ведомства.
https://ria.ru/20231012/sk-1902315537.html
https://ria.ru/20240404/arest-1937802126.html
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происшествия, майкоп, россия, фгуп охрана, почта россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Майкоп, Россия, ФГУП Охрана, Почта России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России"

Прокуратура: в Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника "Почты России"

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника вневедомственной охраны, подозреваемого в убийстве и расчленении сотрудника "Почты России" в Майкопе, сообщили в прокуратуре Адыгеи.
"В отношении сотрудника вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
12 октября 2023, 17:04
Предварительно установлено, что в воскресенье вечером работник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Подозреваемый выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте.
Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне. Действиям помогавшему сокрыть останки 26-летнему жителю Майкопа также будет дана правовая оценка, добавляют в ведомстве.
По данным СУСК РФ Адыгеи, в ходе обыска в жилище подозреваемого обнаружена и изъята одежда со следами крови, в которой тот находился в момент преступления.
Руководство ФГУП "Охрана", где работал подозреваемый, назначило проверку. Там уточнили, что факт совершения преступления работником предприятия был выявлен его коллегами, заступившими на смену. Они задержали подозреваемого и передали в правоохранительные органы. Подозреваемый в совершении преступления уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что ФГУП "Охрана" не входит в структуру их ведомства.
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4 апреля, 13:13
 
ПроисшествияМайкопРоссияФГУП ОхранаПочта РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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