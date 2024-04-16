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Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/prikhodko-1940318814.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 16.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи оптовых баз в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:16
2024-04-16T10:16
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи оптовых баз в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в непосредственной близости от оптовых баз по улице Горловской Дивизии", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 6.45 выпустили по Горловке три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, а также в 7.35 - три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине
Украинский беспилотник атаковал Горловку

Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи оптовых баз в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в непосредственной близости от оптовых баз по улице Горловской Дивизии", - говорится в сообщении.
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Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 6.45 выпустили по Горловке три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, а также в 7.35 - три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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