https://ria.ru/20240416/prikhodko-1940318814.html

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 16.04.2024

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи оптовых баз в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:16

2024-04-16T10:16

2024-04-16T10:16

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вблизи оптовых баз в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в непосредственной близости от оптовых баз по улице Горловской Дивизии", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 6.45 выпустили по Горловке три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, а также в 7.35 - три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько