https://ria.ru/20240416/prigovor-1940373061.html

В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования

Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино, передает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Петрухину Татьяну Васильевну виновной… назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года", - огласил решение судья. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Петрухиной наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на два года, учитывая состояние здоровья женщины, 70-летний возраст и полное признание вины. Петрухиной вменили статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Вину она признала полностью и раскаялась, но свои действия пенсионерка объяснила "секретным заданием", после выполнения которого поняла, что стала жертвой мошенников. Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке. Как ранее сообщили в столичном главке МВД России, пенсионерка облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате инцидента никто не пострадал. Следствие добивалось домашнего ареста для нее, но суд отказал из-за возраста, онкологической болезни, необходимости в наблюдении врачей.

https://ria.ru/20240319/pensionerka-1934319885.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия