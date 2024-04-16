https://ria.ru/20240416/prigovor-1940373061.html
В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования
В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования
Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино, передает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:13
2024-04-16T14:13
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Петрухину Татьяну Васильевну виновной… назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года", - огласил решение судья. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Петрухиной наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на два года, учитывая состояние здоровья женщины, 70-летний возраст и полное признание вины. Петрухиной вменили статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Вину она признала полностью и раскаялась, но свои действия пенсионерка объяснила "секретным заданием", после выполнения которого поняла, что стала жертвой мошенников. Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке. Как ранее сообщили в столичном главке МВД России, пенсионерка облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате инцидента никто не пострадал. Следствие добивалось домашнего ареста для нее, но суд отказал из-за возраста, онкологической болезни, необходимости в наблюдении врачей.
https://ria.ru/20240319/pensionerka-1934319885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве вынесли приговор пенсионерке за поджог кабинки для голосования
Суд дал 1,5 года условно пенсионерке за поджог кабинки для голосования в Марьино
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая подожгла кабинку для голосования в районе Марьино, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Петрухину Татьяну Васильевну виновной… назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года", - огласил решение судья.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Петрухиной наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на два года, учитывая состояние здоровья женщины, 70-летний возраст и полное признание вины.
Петрухиной вменили статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Вину она признала полностью и раскаялась, но свои действия пенсионерка объяснила "секретным заданием", после выполнения которого поняла, что стала жертвой мошенников.
Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке.
Как ранее сообщили в столичном главке МВД России
, пенсионерка облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате инцидента никто не пострадал. Следствие добивалось домашнего ареста для нее, но суд отказал из-за возраста, онкологической болезни, необходимости в наблюдении врачей.