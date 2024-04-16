https://ria.ru/20240416/pozhar-1940342676.html

В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие

В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024

В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие

Пожар произошел в многоквартирном доме в Астрахани, пострадали люди, сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:13

2024-04-16T12:13

2024-04-16T13:41

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в многоквартирном доме в Астрахани, пострадали люди, сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале."Сегодня, 16 апреля 2024 года в подъезде многоквартирного дома 11 по улице Димитрова г. Астрахани произошло возгорание, в результате которого пострадали люди, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, при пожаре пострадали семь человек, в том числе двое детей."Прокуратура Трусовского района Астрахани проведет проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240416/pozhar-1940291718.html

астрахань

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происшествия, астрахань, астраханская область