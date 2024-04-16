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В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024
В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие
Пожар произошел в многоквартирном доме в Астрахани, пострадали люди, сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:13
2024-04-16T12:13
2024-04-16T13:41
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в многоквартирном доме в Астрахани, пострадали люди, сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале."Сегодня, 16 апреля 2024 года в подъезде многоквартирного дома 11 по улице Димитрова г. Астрахани произошло возгорание, в результате которого пострадали люди, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, при пожаре пострадали семь человек, в том числе двое детей."Прокуратура Трусовского района Астрахани проведет проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома", - отметили в прокуратуре.
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происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие
В многоквартирном доме в Астрахани произошел пожар, пострадали 7 человек