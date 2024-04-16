https://ria.ru/20240416/pozhar-1940338381.html

Более 200 обитателей зоопарка в Евпатории погибли из-за пожара

Более 200 обитателей зоопарка в Евпатории погибли из-за пожара - РИА Новости, 16.04.2024

Более 200 обитателей зоопарка в Евпатории погибли из-за пожара

Более 200 экзотических обитателей зоопарка в Евпатории погибли в результате пожара, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:51

2024-04-16T11:51

2024-04-16T11:51

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Более 200 экзотических обитателей зоопарка в Евпатории погибли в результате пожара, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла в ночь на вторник, сообщало СУСК РФ по региону. "Более 200 обитателей зоопарка погибли. Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных", - сказал представитель экстренных служб. В пресс-службе ГУМЧС РФ по региону сообщили, что в задымленном помещении была обнаружена женщина, она была выведена на свежий воздух и передана сотрудникам скорой помощи. Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось спасти двух медведей. Площадь пожара составила 625 квадратных метров. К месту направлены эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС России, чтобы установить причины возгорания. "Тропик Парк" - зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. Здесь содержались в основном тропические экзотические животные – земноводные, рептилии, птицы и приматы. На первом этаже здания содержались крокодилы, лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративных свинки, хомячки. На втором этаже жили гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, черепаха мата-мата и пауки-птицееды. Пернатые жители экзотариума жили на третьем этаже, это ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, попугай розелла пёстрая и другие. На четвертом и пятом этажах жили носухи, сурикаты и мартышка мона, капибара, декоративные кролики, обезьянки саймири и капуцин.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

евпатория

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Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории Спасенные медведи после пожара в зоопарке Евпатории 2024-04-16T11:51 true PT0M24S

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евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия