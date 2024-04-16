https://ria.ru/20240416/pozhar-1940291718.html

В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины

В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины - РИА Новости, 16.04.2024

В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины

Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченске Приморского края, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:43

2024-04-16T03:43

2024-04-16T03:43

происшествия

дальнереченск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченске Приморского края, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура региона. "Утром 16 апреля в одной из квартир частного двухквартирного дома на улице Свердлова в Дальнереченске произошло возгорание. В результате пожара погибли женщины 1965 и 2002 годов рождения. В момент произошедшего в квартире также находились двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал", - говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту возгорания.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

дальнереченск

приморский край

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происшествия, дальнереченск, приморский край, россия