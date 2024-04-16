https://ria.ru/20240416/pozhar-1940291718.html
В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины
В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины - РИА Новости, 16.04.2024
В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины
Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченске Приморского края, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:43
2024-04-16T03:43
2024-04-16T03:43
происшествия
дальнереченск
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченске Приморского края, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура региона. "Утром 16 апреля в одной из квартир частного двухквартирного дома на улице Свердлова в Дальнереченске произошло возгорание. В результате пожара погибли женщины 1965 и 2002 годов рождения. В момент произошедшего в квартире также находились двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал", - говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту возгорания.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
дальнереченск
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнереченск, приморский край, россия
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Россия
В Приморье при пожаре в частном доме погибли две женщины
В Дальнереченске при пожаре в доме погибли две женщины, пострадал ребенок
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченске Приморского края, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура региона.
"Утром 16 апреля в одной из квартир частного двухквартирного дома на улице Свердлова в Дальнереченске произошло возгорание. В результате пожара погибли женщины 1965 и 2002 годов рождения. В момент произошедшего в квартире также находились двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается. На место происшествия выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту возгорания.