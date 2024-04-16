https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940380012.html
Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение
Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение - РИА Новости, 16.04.2024
Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение
Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области, на которого совершено покушение, Антон Якименко, он член партии "Единая Россия", сообщил глава... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:44
2024-04-16T14:44
2024-04-16T16:59
запорожская область
владимир рогов
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области, на которого совершено покушение, Антон Якименко, он член партии "Единая Россия", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Депутат Акимовского окружного совета, на которого было совершено покушение, - это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия", - написал Рогов.Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. По его словам, за терактом стоит украинская сторона.По его словам, Якименко на выборах в местные органы власти вошел в первую тройку избирательного списка партии."Является руководителем подразделения ГУП "ГЗО" "Акимовское", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html
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запорожская область, владимир рогов, единая россия
Запорожская область, Владимир Рогов, Единая Россия
Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение
Рогов заявил о покушении Киева на депутата в Запорожской области