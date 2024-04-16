https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940380012.html

Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение

Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение - РИА Новости, 16.04.2024

Рогов раскрыл личность депутата, на которого было совершено покушение

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области, на которого совершено покушение, Антон Якименко, он член партии "Единая Россия", сообщил глава... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:44

2024-04-16T14:44

2024-04-16T16:59

запорожская область

владимир рогов

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области, на которого совершено покушение, Антон Якименко, он член партии "Единая Россия", сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Депутат Акимовского окружного совета, на которого было совершено покушение, - это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия", - написал Рогов.Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. По его словам, за терактом стоит украинская сторона.По его словам, Якименко на выборах в местные органы власти вошел в первую тройку избирательного списка партии."Является руководителем подразделения ГУП "ГЗО" "Акимовское", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html

https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, единая россия