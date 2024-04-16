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Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария - РИА Новости, 16.04.2024
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14:39 16.04.2024 (обновлено: 14:57 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378484.html
Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария
Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария - РИА Новости, 16.04.2024
Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария
Испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:39
2024-04-16T14:57
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах."При этом испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на Шария отнеслись откровенно формально, не потрудившись даже выехать на осмотр места, где вооруженный автоматом с глушителем преступник обстрелял автомобиль блогера, и не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия", - сказал собеседник агентства.По его словам, военная разведка Украины хотела физически устранить Шария, возложив ответственность за его убийство на Россию.Шарий 6 марта заявил, что в Испании на машину, в которой он находился с женой, напали двое с автоматическим оружием. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.
https://ria.ru/20240416/shariy-1940381501.html
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испания, в мире, украина, анатолий шарий, россия
Испания, В мире, Украина, Анатолий Шарий, Россия
Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария

Источник: испанские правоохранители отнеслись к покушению на Шария формально

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.
«
"При этом испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на Шария отнеслись откровенно формально, не потрудившись даже выехать на осмотр места, где вооруженный автоматом с глушителем преступник обстрелял автомобиль блогера, и не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, военная разведка Украины хотела физически устранить Шария, возложив ответственность за его убийство на Россию.
Шарий 6 марта заявил, что в Испании на машину, в которой он находился с женой, напали двое с автоматическим оружием. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Источник: Киев хотел устранить Шария, возложив ответственность на Москву
Вчера, 14:48
 
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