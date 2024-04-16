https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378484.html

Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария

Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария - РИА Новости, 16.04.2024

Источник рассказал о реакции правоохранителей Испании на покушение на Шария

Испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:39

2024-04-16T14:39

2024-04-16T14:57

испания

в мире

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анатолий шарий

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах."При этом испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на Шария отнеслись откровенно формально, не потрудившись даже выехать на осмотр места, где вооруженный автоматом с глушителем преступник обстрелял автомобиль блогера, и не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия", - сказал собеседник агентства.По его словам, военная разведка Украины хотела физически устранить Шария, возложив ответственность за его убийство на Россию.Шарий 6 марта заявил, что в Испании на машину, в которой он находился с женой, напали двое с автоматическим оружием. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.

https://ria.ru/20240416/shariy-1940381501.html

испания

украина

россия

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испания, в мире, украина, анатолий шарий, россия