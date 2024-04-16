https://ria.ru/20240416/plennyy-1940310631.html

Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных

Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных - РИА Новости, 16.04.2024

Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных

Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что из-за отказа проводника вести его до украинских позиций он заблудился и вышел на российских военных, его слова... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:34

2024-04-16T09:34

2024-04-16T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940316893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe304f4ce0584e6a43d6e28f66078f9f.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что из-за отказа проводника вести его до украинских позиций он заблудился и вышел на российских военных, его слова приводит Минобороны."Мне сказали отнести две баклажки воды на позицию. Я сказал, что я не знаю, где эта местность, заблужусь. Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался", — заявил он.Украинский военный признался, что тоскует о тех временах, когда было "мирно и хорошо", и считает, что боевые действия надо прекращать и садиться договариваться."Оно (попадание в плен. — Прим. ред.), наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной", — пояснил Мельничук.Пленный рассказал, что попал на фронт после того, как пошел устраиваться в шахту. Работодатель не хотел принимать его без подписи военкомата. Там его признали годным, несмотря на то, что раньше Мельничук был ограниченно годен по причине гипоплазии левой почки. По его словам, в военкомате объяснили, что такой диагноз дает ему возможность служить в пехотных подразделениях, но в не спецназе, штурмовиком или, например, морским десантником."Я не умею стрелять из автомата, пользоваться им и разбирать", — добавил боец.Спустя два дня пребывания в военкомате его отправили в 21-й отдельный батальон специального назначения, где подготовки тоже не было.Читайте в "Дзен": Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Воевать я не хочу и не умею" — украинский пленный о том, как попал в ВСУ "Воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь" Попавший в плен украинский военный Тарас Мельничук рассказал, как из-за отказа проводника заблудился и вышел на российские позиции. По словам пленного, он тоскует о тех временах, когда было "мирно и хорошо", и считает, что пора договариваться. 2024-04-16T09:34 true PT2M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)