https://ria.ru/20240416/plennyy-1940310631.html
Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных
Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных - РИА Новости, 16.04.2024
Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных
Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что из-за отказа проводника вести его до украинских позиций он заблудился и вышел на российских военных, его слова... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:34
2024-04-16T09:34
2024-04-16T14:54
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что из-за отказа проводника вести его до украинских позиций он заблудился и вышел на российских военных, его слова приводит Минобороны."Мне сказали отнести две баклажки воды на позицию. Я сказал, что я не знаю, где эта местность, заблужусь. Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался", — заявил он.Украинский военный признался, что тоскует о тех временах, когда было "мирно и хорошо", и считает, что боевые действия надо прекращать и садиться договариваться."Оно (попадание в плен. — Прим. ред.), наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной", — пояснил Мельничук.Пленный рассказал, что попал на фронт после того, как пошел устраиваться в шахту. Работодатель не хотел принимать его без подписи военкомата. Там его признали годным, несмотря на то, что раньше Мельничук был ограниченно годен по причине гипоплазии левой почки. По его словам, в военкомате объяснили, что такой диагноз дает ему возможность служить в пехотных подразделениях, но в не спецназе, штурмовиком или, например, морским десантником."Я не умею стрелять из автомата, пользоваться им и разбирать", — добавил боец.Спустя два дня пребывания в военкомате его отправили в 21-й отдельный батальон специального назначения, где подготовки тоже не было.Читайте в "Дзен": Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении
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"Воевать я не хочу и не умею" — украинский пленный о том, как попал в ВСУ
"Воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь"
Попавший в плен украинский военный Тарас Мельничук рассказал, как из-за отказа проводника заблудился и вышел на российские позиции.
По словам пленного, он тоскует о тех временах, когда было "мирно и хорошо", и считает, что пора договариваться.
2024-04-16T09:34
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и вышел на российских военных
Пленный боец ВСУ Мельничук заявил, что заблудился и сдался в плен ВС России
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что из-за отказа проводника вести его до украинских позиций он заблудился и вышел на российских военных, его слова приводит Минобороны.
"Мне сказали отнести две баклажки воды на позицию. Я сказал, что я не знаю, где эта местность, заблужусь. Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался", — заявил он.
Украинский военный признался, что тоскует о тех временах, когда было "мирно и хорошо", и считает, что боевые действия надо прекращать и садиться договариваться.
«
"Оно (попадание в плен. — Прим. ред.), наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной", — пояснил Мельничук.
Пленный рассказал, что попал на фронт после того, как пошел устраиваться в шахту. Работодатель не хотел принимать его без подписи военкомата. Там его признали годным, несмотря на то, что раньше Мельничук был ограниченно годен по причине гипоплазии левой почки. По его словам, в военкомате объяснили, что такой диагноз дает ему возможность служить в пехотных подразделениях, но в не спецназе, штурмовиком или, например, морским десантником.
"Я не умею стрелять из автомата, пользоваться им и разбирать", — добавил боец.
Спустя два дня пребывания в военкомате его отправили в 21-й отдельный батальон специального назначения, где подготовки тоже не было.