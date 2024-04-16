https://ria.ru/20240416/peskov-1940345938.html

В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков

В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2024

В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков

В Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями или отставками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:24

2024-04-16T12:24

2024-04-16T12:24

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями или отставками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных перестановках в губернаторском корпусе. "Мы никогда не анонсируем кадровые процессы назначения или отставки. И не будем это делать сейчас. Президент активно занимается региональной проблематикой. Активно работает весь губернаторский корпус. Работы очень много", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240315/kovalchuk-1933378083.html

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политика, россия, дмитрий песков