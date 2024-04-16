https://ria.ru/20240416/peskov-1940345938.html
В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков
В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2024
В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков
В Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями или отставками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:24
2024-04-16T12:24
2024-04-16T12:24
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями или отставками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных перестановках в губернаторском корпусе. "Мы никогда не анонсируем кадровые процессы назначения или отставки. И не будем это делать сейчас. Президент активно занимается региональной проблематикой. Активно работает весь губернаторский корпус. Работы очень много", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240315/kovalchuk-1933378083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле не анонсируют перестановки в губернаторском корпусе, заявил Песков
Песков: в Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями