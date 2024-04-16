https://ria.ru/20240416/peregovory-1940385152.html

Нарышкин провел переговоры с президентом Египта

Нарышкин провел переговоры с президентом Египта - РИА Новости, 16.04.2024

Нарышкин провел переговоры с президентом Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, стороны обсудили пути достижения стабильности на Ближнем... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:01

2024-04-16T15:01

2024-04-16T15:01

в мире

россия

ближний восток

египет

абдель фаттах ас-сиси

сергей нарышкин

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, стороны обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня (во вторник - ред.) главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и сопровождающую его делегацию", - сообщается в заявлении. Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси, стороны обсуждали в ходе встречи события в регионе, в первую очередь, пути достижения стабильности на Ближнем Востоке в свете кризиса в секторе Газа и региональной напряженности. Отмечается, что ас-Сиси и Нарышкин также затронули ряд вопросов, связанных с Африкой, борьбу с терроризмом и события на международной арене, включая Украину и Афганистан.

https://ria.ru/20240416/nato-1940292655.html

россия

ближний восток

египет

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в мире, россия, ближний восток, египет, абдель фаттах ас-сиси, сергей нарышкин