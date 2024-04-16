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Нарышкин провел переговоры с президентом Египта - РИА Новости, 16.04.2024
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15:01 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/peregovory-1940385152.html
Нарышкин провел переговоры с президентом Египта
Нарышкин провел переговоры с президентом Египта - РИА Новости, 16.04.2024
Нарышкин провел переговоры с президентом Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, стороны обсудили пути достижения стабильности на Ближнем... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:01
2024-04-16T15:01
в мире
россия
ближний восток
египет
абдель фаттах ас-сиси
сергей нарышкин
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, стороны обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня (во вторник - ред.) главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и сопровождающую его делегацию", - сообщается в заявлении. Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси, стороны обсуждали в ходе встречи события в регионе, в первую очередь, пути достижения стабильности на Ближнем Востоке в свете кризиса в секторе Газа и региональной напряженности. Отмечается, что ас-Сиси и Нарышкин также затронули ряд вопросов, связанных с Африкой, борьбу с терроризмом и события на международной арене, включая Украину и Афганистан.
https://ria.ru/20240416/nato-1940292655.html
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в мире, россия, ближний восток, египет, абдель фаттах ас-сиси, сергей нарышкин
В мире, Россия, Ближний Восток, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Нарышкин
Нарышкин провел переговоры с президентом Египта

Нарышкин и ас-Сиси обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, стороны обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке, заявила канцелярия египетского лидера.
«
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня (во вторник - ред.) главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и сопровождающую его делегацию", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси, стороны обсуждали в ходе встречи события в регионе, в первую очередь, пути достижения стабильности на Ближнем Востоке в свете кризиса в секторе Газа и региональной напряженности.
Отмечается, что ас-Сиси и Нарышкин также затронули ряд вопросов, связанных с Африкой, борьбу с терроризмом и события на международной арене, включая Украину и Афганистан.
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В миреРоссияБлижний ВостокЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиСергей Нарышкин
 
 
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