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В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье - РИА Новости, 16.04.2024
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14:23 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pavodok-1940375492.html
В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье
В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье - РИА Новости, 16.04.2024
В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье
Паводковая обстановка на территории Курганской области остается сложной, продолжается рост уровня воды в реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:23
2024-04-16T14:23
курганская область
тобол (река)
россия
александр куренков (мчс)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Курганской области остается сложной, продолжается рост уровня воды в реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На территории региона продолжается рост уровня воды в реке Тобол, паводковая обстановка остается сложной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во вторник глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее сложных паводковых районов региона, оценили обстановку с воздуха и на земле. В частности, они посетили село Глядянское, где в результате превентивных мероприятий по укреплению и увеличению высоты дамбы удалось предотвратить подтопление 650 жилых домов с населением свыше одной тысячи человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. "Прогнозируя развитие ситуации в Курганской области, в наиболее сложные районы заблаговременно были переброшены дополнительные группировки спасателей", - отметил Куренков, добавив, что работы по укреплению гидротехнических сооружений позволяют сдерживать поток воды и минимизировать последствия паводка. Министр также посетил пункт временного размещения, где оценил условия пребывания жителей, эвакуированных из зоны подтопления, и ответил на интересующие их вопросы. Всего на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения, эвакуировано более 13 тысяч человек. В ведомстве отметили, что Куренков вновь акцентировал внимание на важности работы с населением, информирования о полагающихся выплатах и алгоритмах их оформления.
https://ria.ru/20240414/kurgan-1939948844.html
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курганская область, тобол (река), россия, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Курганская область, Тобол (река), Россия, Александр Куренков (МЧС), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье

МЧС: паводковая обстановка в Зауралье остается сложной, уровень воды растет

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане
Разлив реки Тобол в районе микрорайона Старокомогоровка в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Курганской области остается сложной, продолжается рост уровня воды в реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"На территории региона продолжается рост уровня воды в реке Тобол, паводковая обстановка остается сложной", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что во вторник глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее сложных паводковых районов региона, оценили обстановку с воздуха и на земле.
В частности, они посетили село Глядянское, где в результате превентивных мероприятий по укреплению и увеличению высоты дамбы удалось предотвратить подтопление 650 жилых домов с населением свыше одной тысячи человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом.
"Прогнозируя развитие ситуации в Курганской области, в наиболее сложные районы заблаговременно были переброшены дополнительные группировки спасателей", - отметил Куренков, добавив, что работы по укреплению гидротехнических сооружений позволяют сдерживать поток воды и минимизировать последствия паводка.
Министр также посетил пункт временного размещения, где оценил условия пребывания жителей, эвакуированных из зоны подтопления, и ответил на интересующие их вопросы. Всего на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения, эвакуировано более 13 тысяч человек.
В ведомстве отметили, что Куренков вновь акцентировал внимание на важности работы с населением, информирования о полагающихся выплатах и алгоритмах их оформления.
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Курганская областьТобол (река)РоссияАлександр Куренков (МЧС)Вадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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