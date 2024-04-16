https://ria.ru/20240416/pavodok-1940375492.html

В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье

В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье - РИА Новости, 16.04.2024

В МЧС оценили паводковую обстановку в Зауралье

Паводковая обстановка на территории Курганской области остается сложной, продолжается рост уровня воды в реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:23

2024-04-16T14:23

2024-04-16T14:23

курганская область

тобол (река)

россия

александр куренков (мчс)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Курганской области остается сложной, продолжается рост уровня воды в реке Тобол, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На территории региона продолжается рост уровня воды в реке Тобол, паводковая обстановка остается сложной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во вторник глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее сложных паводковых районов региона, оценили обстановку с воздуха и на земле. В частности, они посетили село Глядянское, где в результате превентивных мероприятий по укреплению и увеличению высоты дамбы удалось предотвратить подтопление 650 жилых домов с населением свыше одной тысячи человек. В зоне затопления оказался всего один жилой дом. "Прогнозируя развитие ситуации в Курганской области, в наиболее сложные районы заблаговременно были переброшены дополнительные группировки спасателей", - отметил Куренков, добавив, что работы по укреплению гидротехнических сооружений позволяют сдерживать поток воды и минимизировать последствия паводка. Министр также посетил пункт временного размещения, где оценил условия пребывания жителей, эвакуированных из зоны подтопления, и ответил на интересующие их вопросы. Всего на территории региона развернуто 16 пунктов временного размещения, эвакуировано более 13 тысяч человек. В ведомстве отметили, что Куренков вновь акцентировал внимание на важности работы с населением, информирования о полагающихся выплатах и алгоритмах их оформления.

https://ria.ru/20240414/kurgan-1939948844.html

https://ria.ru/20240414/tobol-1940022196.html

курганская область

тобол (река)

россия

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курганская область, тобол (река), россия, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024