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В Курганской области остаются подтопленными более 300 жилых домов - РИА Новости, 16.04.2024
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07:22 16.04.2024 (обновлено: 07:40 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pavodok-1940300157.html
В Курганской области остаются подтопленными более 300 жилых домов
В Курганской области остаются подтопленными более 300 жилых домов - РИА Новости, 16.04.2024
В Курганской области остаются подтопленными более 300 жилых домов
Более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков остаются подтопленными в Курганской области на вторник, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:22
2024-04-16T07:40
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков остаются подтопленными в Курганской области на вторник, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщало ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения."В Курганской области на данный момент остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка", - говорится в сообщении.Так, по данным пресс-центра, в Притобольном муниципальном округе сотрудники МЧС России совместно с властями расчистили пространства между опорами моста вблизи населённых пунктов Нагорское и Утятское и устранили затор из веток деревьев и мусора. Это позволило ускорить процесс прохождения воды и минимизировать последствия подтоплений населенных пунктов округа, добавляется в сообщении. Работы осуществлены с помощью 2 крано-манипуляторных установок на базе автомобилей КАМАЗ, поясняет пресс-центр.Расчистка заторов продолжается и в Кургане, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол. "Группировки спасателей МЧС России круглосуточно устраняют образовавшиеся заторы из спрессованного мусора, грязи и веток, в районе курганского гидроузла", - сообщает ГУМЧС.Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 см – достигнуто, опасные явления наступают при 850 см.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240416/karty-1940300000.html
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области остаются подтопленными более 300 жилых домов

МЧС: в Курганской области остаются подтопленными более 300 домов и 685 участков

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол в районе улицы Кремлева города Курган
Река Тобол в районе улицы Кремлева города Курган - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Река Тобол в районе улицы Кремлева города Курган. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков остаются подтопленными в Курганской области на вторник, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщало ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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"В Курганской области на данный момент остаются подтопленными в шести муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка", - говорится в сообщении.
Так, по данным пресс-центра, в Притобольном муниципальном округе сотрудники МЧС России совместно с властями расчистили пространства между опорами моста вблизи населённых пунктов Нагорское и Утятское и устранили затор из веток деревьев и мусора. Это позволило ускорить процесс прохождения воды и минимизировать последствия подтоплений населенных пунктов округа, добавляется в сообщении. Работы осуществлены с помощью 2 крано-манипуляторных установок на базе автомобилей КАМАЗ, поясняет пресс-центр.
Расчистка заторов продолжается и в Кургане, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол. "Группировки спасателей МЧС России круглосуточно устраняют образовавшиеся заторы из спрессованного мусора, грязи и веток, в районе курганского гидроузла", - сообщает ГУМЧС.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 см – достигнуто, опасные явления наступают при 850 см.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияКурганская областьНаводнения в России — 2024РоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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