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Памфилова заявила о попытках помешать проведению выборов в России
Памфилова заявила о попытках помешать проведению выборов в России - РИА Новости, 16.04.2024
Памфилова заявила о попытках помешать проведению выборов в России
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что недоброжелатели РФ на выборах президента сделали ставку на террор. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:30
2024-04-16T14:30
2024-04-16T14:30
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что недоброжелатели РФ на выборах президента сделали ставку на террор. "Фактически они тоже сыграли большую роль, чтобы объединить наш народ тем, что они творят. И явка может быть высокая, и результат может быть высокий. И что в таких ситуациях делать? Самое циничное, мерзкое, они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Запугать людей, вызвать страх, панику. То есть руками своих подельников украинских, они практически организовали террор", - сказала Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин
Памфилова заявила о попытках помешать проведению выборов в России
Памфилова: недоброжелатели на выборах президента сделали ставку на террор