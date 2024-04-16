https://ria.ru/20240416/palliativ-1940399859.html

На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг

На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг - РИА Новости, 16.04.2024

На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг

На портал паллиативной помощи Московской области добавили пять новых онлайн-услуг. Жители региона смогут самостоятельно оформить запись к врачу и заявку на... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:39

2024-04-16T15:39

2024-04-16T15:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На портал паллиативной помощи Московской области добавили пять новых онлайн-услуг. Жители региона смогут самостоятельно оформить запись к врачу и заявку на сестринский уход, сообщил телеканал "360".Как рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова, гражданам также стала доступна услуга выдачи оборудования для использования на дому."На портале стали доступны такие направления, как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса", – сказала она.В новом разделе "Аптечные сети" жители Подмосковья могут указать адрес пациента, после чего появится список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)