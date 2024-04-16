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На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг - РИА Новости, 16.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:39 16.04.2024 (обновлено: 15:41 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/palliativ-1940399859.html
На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг
На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг - РИА Новости, 16.04.2024
На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг
На портал паллиативной помощи Московской области добавили пять новых онлайн-услуг. Жители региона смогут самостоятельно оформить запись к врачу и заявку на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:39
2024-04-16T15:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На портал паллиативной помощи Московской области добавили пять новых онлайн-услуг. Жители региона смогут самостоятельно оформить запись к врачу и заявку на сестринский уход, сообщил телеканал "360".Как рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова, гражданам также стала доступна услуга выдачи оборудования для использования на дому."На портале стали доступны такие направления, как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса", – сказала она.В новом разделе "Аптечные сети" жители Подмосковья могут указать адрес пациента, после чего появится список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

На портале паллиативной помощи МО появились пять новых онлайн-услуг

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На портал паллиативной помощи Московской области добавили пять новых онлайн-услуг. Жители региона смогут самостоятельно оформить запись к врачу и заявку на сестринский уход, сообщил телеканал "360".
Как рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова, гражданам также стала доступна услуга выдачи оборудования для использования на дому.
"На портале стали доступны такие направления, как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса", – сказала она.
В новом разделе "Аптечные сети" жители Подмосковья могут указать адрес пациента, после чего появится список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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