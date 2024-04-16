https://ria.ru/20240416/orenburzhe-1940313034.html

В Оренбургской области более тысячи домов освободилось от воды за сутки

В Оренбургской области более тысячи домов освободилось от воды за сутки - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбургской области более тысячи домов освободилось от воды за сутки

За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 1 006 жилых домов и 1127 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:47

2024-04-16T09:47

2024-04-16T09:48

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр – РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободилось 1 006 жилых домов и 1127 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 1 006 жилых домов и 1127 приусадебных участков в 7 населённых пунктах и 1 СНТ в 8 муниципалитетах. Подтоплено 347 жилых домов и 424 приусадебных участка в 5 населенных пунктах и 2 СНТ в 4 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, оренбург, наводнения в россии — 2024