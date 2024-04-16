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В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков

В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков

На утро в Оренбуржье подтопленными остаются 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков в 75 населенных пунктах и 39 СНТ, сообщило правительство области в РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:40

2024-04-16T09:40

2024-04-16T09:48

прорыв дамбы в орске

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр – РИА Новости. На утро в Оренбуржье подтопленными остаются 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков в 75 населенных пунктах и 39 СНТ, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."По состоянию на 9:00 16 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ оказалось подтоплено 14 409 жилых домов, 22 940 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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Ольга Фомченкова

прорыв дамбы в орске, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия