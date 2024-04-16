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В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков - РИА Новости, 16.04.2024
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09:40 16.04.2024 (обновлено: 09:48 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/orenburzhe-1940311968.html
В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков
В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков
На утро в Оренбуржье подтопленными остаются 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков в 75 населенных пунктах и 39 СНТ, сообщило правительство области в РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:40
2024-04-16T09:48
прорыв дамбы в орске
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 16 апр – РИА Новости. На утро в Оренбуржье подтопленными остаются 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков в 75 населенных пунктах и 39 СНТ, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."По состоянию на 9:00 16 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ оказалось подтоплено 14 409 жилых домов, 22 940 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
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прорыв дамбы в орске, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье затоплены более 14 тысяч домов и почти 23 тысячи участков

В Оренбуржье остаются затоплены 14 409 домов и 22 940 приусадебных участков

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
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УФА, 16 апр – РИА Новости. На утро в Оренбуржье подтопленными остаются 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков в 75 населенных пунктах и 39 СНТ, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 9:00 16 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ оказалось подтоплено 14 409 жилых домов, 22 940 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
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