Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 16.04.2024 (обновлено: 15:22 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/orenburg-1940387083.html
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:09
2024-04-16T15:22
жкх
оренбург
урал
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940102191_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_7d40e57feb33aca58a5ce6e1c9b0c764.jpg
УФА, 16 апр – РИА Новости. В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растёт уровень воды в реке Сакмара. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации", — заявил мэр. Салмин в своем видеообращении добавил, что неблагоприятная ситуация складывается в селах Городище, Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий. "К ним пришла большая вода Урала. В Троицком и Красном Партизане идёт эвакуация жителей. На месте находятся оренбургские спасатели, спецтехника и автобусы для перевозки людей. Проводится оповещение населения. Всем жителям в зоне возможного подтопления необходимо эвакуироваться. В Краснохолме развернут пункт временного размещения, готовый к приёму людей", - сказал мэр.Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что уровень воды в реке Урал у города снижается каждый час на 1 сантиметр.
оренбург
урал
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940102191_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_057e6511af6229aed0060fcee64b7a5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, оренбург, урал, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
ЖКХ, Оренбург, Урал, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре

Мэр Оренбурга Салмин: под угрозой затопления находятся три района города

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 16 апр – РИА Новости. В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
«
"Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растёт уровень воды в реке Сакмара. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации", — заявил мэр.
Салмин в своем видеообращении добавил, что неблагоприятная ситуация складывается в селах Городище, Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий. "К ним пришла большая вода Урала. В Троицком и Красном Партизане идёт эвакуация жителей. На месте находятся оренбургские спасатели, спецтехника и автобусы для перевозки людей. Проводится оповещение населения. Всем жителям в зоне возможного подтопления необходимо эвакуироваться. В Краснохолме развернут пункт временного размещения, готовый к приёму людей", - сказал мэр.
Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что уровень воды в реке Урал у города снижается каждый час на 1 сантиметр.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
ЖКХОренбургУралАлексей КудинПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала