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В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре

В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре

В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:09

2024-04-16T15:09

2024-04-16T15:22

жкх

оренбург

урал

алексей кудин

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оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 16 апр – РИА Новости. В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растёт уровень воды в реке Сакмара. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации", — заявил мэр. Салмин в своем видеообращении добавил, что неблагоприятная ситуация складывается в селах Городище, Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий. "К ним пришла большая вода Урала. В Троицком и Красном Партизане идёт эвакуация жителей. На месте находятся оренбургские спасатели, спецтехника и автобусы для перевозки людей. Проводится оповещение населения. Всем жителям в зоне возможного подтопления необходимо эвакуироваться. В Краснохолме развернут пункт временного размещения, готовый к приёму людей", - сказал мэр.Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что уровень воды в реке Урал у города снижается каждый час на 1 сантиметр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, оренбург, урал, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024