https://ria.ru/20240416/orenburg-1940387083.html
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:09
2024-04-16T15:09
2024-04-16T15:22
жкх
оренбург
урал
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940102191_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_7d40e57feb33aca58a5ce6e1c9b0c764.jpg
УФА, 16 апр – РИА Новости. В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растёт уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления находятся три района, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растёт уровень воды в реке Сакмара. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и отслеживают динамику прибытия воды. Под угрозу подтопления попадают следующие районы Оренбурга: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд. Я призываю оренбуржцев подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации", — заявил мэр. Салмин в своем видеообращении добавил, что неблагоприятная ситуация складывается в селах Городище, Краснохолм, поселках Красный Партизан и Троицкий. "К ним пришла большая вода Урала. В Троицком и Красном Партизане идёт эвакуация жителей. На месте находятся оренбургские спасатели, спецтехника и автобусы для перевозки людей. Проводится оповещение населения. Всем жителям в зоне возможного подтопления необходимо эвакуироваться. В Краснохолме развернут пункт временного размещения, готовый к приёму людей", - сказал мэр.Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что уровень воды в реке Урал у города снижается каждый час на 1 сантиметр.
оренбург
урал
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940102191_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_057e6511af6229aed0060fcee64b7a5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, оренбург, урал, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
ЖКХ, Оренбург, Урал, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге снижается уровень реки Урал, но растет уровень воды в Сакмаре
Мэр Оренбурга Салмин: под угрозой затопления находятся три района города