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Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/obstre-1940329566.html
Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области
Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 16.04.2024
Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области
Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Раденск Херсонской области, всего за сутки украинская армия... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:11
2024-04-16T11:11
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Раденск Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате удара украинского коптера по населенному пункту Раденск Херсонской области один мирный житель ранен. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по гражданским объектам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 15 прилетов", - сообщил источник. Всего были обстреляны 8 населенных пунктов: Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка. Данные о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области

При атаке украинского дрона на Херсонскую область пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Раденск Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате удара украинского коптера по населенному пункту Раденск Херсонской области один мирный житель ранен. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по гражданским объектам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 15 прилетов", - сообщил источник.
Всего были обстреляны 8 населенных пунктов: Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.
Данные о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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