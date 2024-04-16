https://ria.ru/20240416/obstre-1940329566.html

Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области

Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 16.04.2024

Источник: мирный житель пострадал при обстреле Херсонской области

Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Раденск Херсонской области, всего за сутки украинская армия... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:11

2024-04-16T11:11

2024-04-16T11:11

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Раденск Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по Херсонской области 32 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате удара украинского коптера по населенному пункту Раденск Херсонской области один мирный житель ранен. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по гражданским объектам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 15 прилетов", - сообщил источник. Всего были обстреляны 8 населенных пунктов: Каховка, Юбилейное, Горностаевка, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка. Данные о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия