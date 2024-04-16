https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940310330.html

Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей

Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей - РИА Новости, 16.04.2024

Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей

Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:33

2024-04-16T09:33

2024-04-16T10:21

политика

жкх

новосибирск

новосибирская область

максим кудрявцев

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НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей считает уборку города. Совет депутатов Новосибирска на сессии во вторник впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева - вице-губернатора Новосибирской области. "Двигаться готовы. Первые шаги я в своей программе уже отмечал. Первостепенно задачу перед мэрией Новосибирска вижу в организации уборки города. Будет спектр задач, в которые планирую зайти достаточно быстро, потому что знаю, как устроены процессы в той или иной области. Где-то ещё нужно будет дополнительное погружение. Но первостепенно задача - максимально подготовить город к проведению праздника 9 мая, а в дальнейшем выстроить системную работу, чтобы улицы, скверы и тротуары Новосибирска были более уютным и привлекательными", - сказал избранный мэр в ходе первого общения с журналистами. Кудрявцев также сказал, что в мэрии назрела административная реформа. "Она необходима. Для того, чтобы предметно понимать, какие структурные преобразования нужны, нужно ещё какое-то время. Это совместные полномочия и работа с депутатами городского совета... В дальнейшем надо посмотреть принцип, чтобы обязанности совпадали с полномочиями и возможностями у каждого государственного служащего в мэрии", - сказал он. Избранный мэр сообщил, что сформировать команду планирует в ближайшие 2-3 месяца, "но какие-то решения, возможно, будут приняты практически сразу".

https://ria.ru/20240110/novosibirsk-1920487303.html

https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, жкх, новосибирск, новосибирская область, максим кудрявцев