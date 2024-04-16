https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940310330.html
Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей
Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей - РИА Новости, 16.04.2024
Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей
Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:33
2024-04-16T09:33
2024-04-16T10:21
политика
жкх
новосибирск
новосибирская область
максим кудрявцев
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НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей считает уборку города. Совет депутатов Новосибирска на сессии во вторник впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева - вице-губернатора Новосибирской области. "Двигаться готовы. Первые шаги я в своей программе уже отмечал. Первостепенно задачу перед мэрией Новосибирска вижу в организации уборки города. Будет спектр задач, в которые планирую зайти достаточно быстро, потому что знаю, как устроены процессы в той или иной области. Где-то ещё нужно будет дополнительное погружение. Но первостепенно задача - максимально подготовить город к проведению праздника 9 мая, а в дальнейшем выстроить системную работу, чтобы улицы, скверы и тротуары Новосибирска были более уютным и привлекательными", - сказал избранный мэр в ходе первого общения с журналистами. Кудрявцев также сказал, что в мэрии назрела административная реформа. "Она необходима. Для того, чтобы предметно понимать, какие структурные преобразования нужны, нужно ещё какое-то время. Это совместные полномочия и работа с депутатами городского совета... В дальнейшем надо посмотреть принцип, чтобы обязанности совпадали с полномочиями и возможностями у каждого государственного служащего в мэрии", - сказал он. Избранный мэр сообщил, что сформировать команду планирует в ближайшие 2-3 месяца, "но какие-то решения, возможно, будут приняты практически сразу".
https://ria.ru/20240110/novosibirsk-1920487303.html
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
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РИА Новости
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политика, жкх, новосибирск, новосибирская область, максим кудрявцев
Политика, ЖКХ, Новосибирск, Новосибирская область, Максим Кудрявцев
Новый мэр Новосибирска рассказал, что считает своей первой задачей
Новый мэр Новосибирска Кудрявцев назвал уборку города своей первой задачей
НОВОСИБИРСК, 16 апр - РИА Новости. Избранный депутатами во вторник мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил журналистам, что планирует административную реформу в мэрии, а своей первой задачей считает уборку города.
Совет депутатов Новосибирска на сессии во вторник впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева - вице-губернатора Новосибирской области
.
"Двигаться готовы. Первые шаги я в своей программе уже отмечал. Первостепенно задачу перед мэрией Новосибирска вижу в организации уборки города. Будет спектр задач, в которые планирую зайти достаточно быстро, потому что знаю, как устроены процессы в той или иной области. Где-то ещё нужно будет дополнительное погружение. Но первостепенно задача - максимально подготовить город к проведению праздника 9 мая, а в дальнейшем выстроить системную работу, чтобы улицы, скверы и тротуары Новосибирска были более уютным и привлекательными", - сказал избранный мэр в ходе первого общения с журналистами.
Кудрявцев также сказал, что в мэрии назрела административная реформа.
"Она необходима. Для того, чтобы предметно понимать, какие структурные преобразования нужны, нужно ещё какое-то время. Это совместные полномочия и работа с депутатами городского совета... В дальнейшем надо посмотреть принцип, чтобы обязанности совпадали с полномочиями и возможностями у каждого государственного служащего в мэрии", - сказал он.
Избранный мэр сообщил, что сформировать команду планирует в ближайшие 2-3 месяца, "но какие-то решения, возможно, будут приняты практически сразу".