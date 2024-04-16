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Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов - РИА Новости, 16.04.2024
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08:45 16.04.2024 (обновлено: 10:29 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940304665.html
Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов - РИА Новости, 16.04.2024
Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:45
2024-04-16T10:29
политика
новосибирск
новосибирская область
анатолий локоть
алтайский край
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НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, сообщил корреспондент РИА Новости."Решение принято. Мэром города Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич", — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев по итогам тайного голосования.Кудрявцев набрал 40 голосов депутатов, Украинцев — три. Как ожидается, инаугурация мэра состоится 26 апреля.Полномочия избранного на прямых выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) заканчивались в сентябре 2024-го, но он решил досрочно оставить свой пост из-за перехода на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации первый вице-мэр Олег Клемешов. Он не подал заявку на участие в конкурсе на пост градоначальника.Ответственный за цифровую трансформацию вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае, долгое время возглавлял сибирский филиал "Ростелекома", был депутатом новосибирского Заксобрания и Госдумы.
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
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политика, новосибирск, новосибирская область, анатолий локоть, алтайский край, госдума рф, ростелеком, кпрф, максим кудрявцев
Политика, Новосибирск, Новосибирская область, Анатолий Локоть, Алтайский край, Госдума РФ, Ростелеком, КПРФ, Максим Кудрявцев
Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Кудрявцев
Максим Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Максим Кудрявцев. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Решение принято. Мэром города Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич", — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев по итогам тайного голосования.
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Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле 2023 года. Главу города теперь избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Впервые он состоялся в начале апреля, его преодолели два кандидата из 17: Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев.

Кудрявцев набрал 40 голосов депутатов, Украинцев — три. Как ожидается, инаугурация мэра состоится 26 апреля.
Полномочия избранного на прямых выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) заканчивались в сентябре 2024-го, но он решил досрочно оставить свой пост из-за перехода на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации первый вице-мэр Олег Клемешов. Он не подал заявку на участие в конкурсе на пост градоначальника.
Ответственный за цифровую трансформацию вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае, долгое время возглавлял сибирский филиал "Ростелекома", был депутатом новосибирского Заксобрания и Госдумы.
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ПолитикаНовосибирскНовосибирская областьАнатолий ЛокотьАлтайский крайГосдума РФРостелекомКПРФМаксим Кудрявцев
 
 
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