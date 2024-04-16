https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940304665.html

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов - РИА Новости, 16.04.2024

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:45

2024-04-16T08:45

2024-04-16T10:29

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НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, сообщил корреспондент РИА Новости."Решение принято. Мэром города Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич", — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев по итогам тайного голосования.Кудрявцев набрал 40 голосов депутатов, Украинцев — три. Как ожидается, инаугурация мэра состоится 26 апреля.Полномочия избранного на прямых выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) заканчивались в сентябре 2024-го, но он решил досрочно оставить свой пост из-за перехода на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации первый вице-мэр Олег Клемешов. Он не подал заявку на участие в конкурсе на пост градоначальника.Ответственный за цифровую трансформацию вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае, долгое время возглавлял сибирский филиал "Ростелекома", был депутатом новосибирского Заксобрания и Госдумы.

https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html

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Ольга Фомченкова

политика, новосибирск, новосибирская область, анатолий локоть, алтайский край, госдума рф, ростелеком, кпрф, максим кудрявцев