Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Максим Кудрявцев. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Решение принято. Мэром города Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич", — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев по итогам тайного голосования.
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Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле 2023 года. Главу города теперь избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Впервые он состоялся в начале апреля, его преодолели два кандидата из 17: Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев.
Кудрявцев набрал 40 голосов депутатов, Украинцев — три. Как ожидается, инаугурация мэра состоится 26 апреля.
Полномочия избранного на прямых выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) заканчивались в сентябре 2024-го, но он решил досрочно оставить свой пост из-за перехода на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации первый вице-мэр Олег Клемешов. Он не подал заявку на участие в конкурсе на пост градоначальника.
Ответственный за цифровую трансформацию вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае, долгое время возглавлял сибирский филиал "Ростелекома", был депутатом новосибирского Заксобрания и Госдумы.