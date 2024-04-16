https://ria.ru/20240416/normandiya-1940346292.html

Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников

Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников - РИА Новости, 16.04.2024

Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников

Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:26

2024-04-16T12:26

2024-04-16T12:26

франция

нормандия

россия

дмитрий песков

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам. Ранее французская радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. По данным радиостанции, "Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца". В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".

https://ria.ru/20231220/makron-1917102846.html

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франция, нормандия, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире