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Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников - РИА Новости, 16.04.2024
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12:26 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/normandiya-1940346292.html
Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников
Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников - РИА Новости, 16.04.2024
Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников
Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:26
2024-04-16T12:26
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россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам. Ранее французская радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. По данным радиостанции, "Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца". В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
https://ria.ru/20231220/makron-1917102846.html
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франция, нормандия, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире
Франция, Нормандия, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, В мире
Россия не получала приглашений от Франции на 80-летие высадки союзников

Песков: Кремль не получал приглашений от Франции на юбилей высадки союзников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль не получал официальных приглашений от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Нет. Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам.
Ранее французская радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. По данным радиостанции, "Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца".
В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
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ФранцияНормандияРоссияДмитрий ПесковЭммануэль МакронВ мире
 
 
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