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В Израиле заявили, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке - РИА Новости, 16.04.2024
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20:42 16.04.2024 (обновлено: 20:55 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/neudacha-1940459710.html
В Израиле заявили, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке
В Израиле заявили, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке - РИА Новости, 16.04.2024
В Израиле заявили, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке и не сможет обеспечить сдерживание еврейского государства. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:42
2024-04-16T20:55
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке и не сможет обеспечить сдерживание еврейского государства. "Иранцы потерпели неудачу в своей атаке и не смогут сдержать Израиль ... Иранцы атаковали нас агрессивно, используя более 500 единиц оружия, однако ни один БПЛА или крылатая ракета не достигли Израиля, а из 100 запущенных баллистических ракет четыре упали в Израиле. Это результат нашей подготовки с международными партнерами, а также возможностей Армии обороны Израиля", - заявил Галант после проведения оценки ситуации с безопасностью на границе с Ливаном. Министр выразил уверенность, что Тегеран не сможет установить новый "статус сдерживания" Государства Израиль, а небо Ближнего Востока "открыто", чтобы встретить "любого врага". Галант также выразил убежденность, что граждане северных районов Израиля смогут вернуться в свои дома. "Мы добьемся этого либо военными действиями, либо путем соглашения. Всегда лучше договориться, но мы готовимся ко всем возможностям", - подчеркнул министр обороны. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. После атаки армия Израиля сообщала, что Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявлял, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле заявили, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке

Министр обороны Израиля Галант: Иран потерпел неудачу в ракетной атаке

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран "потерпел неудачу" в своей ракетной атаке и не сможет обеспечить сдерживание еврейского государства.
«
"Иранцы потерпели неудачу в своей атаке и не смогут сдержать Израиль ... Иранцы атаковали нас агрессивно, используя более 500 единиц оружия, однако ни один БПЛА или крылатая ракета не достигли Израиля, а из 100 запущенных баллистических ракет четыре упали в Израиле. Это результат нашей подготовки с международными партнерами, а также возможностей Армии обороны Израиля", - заявил Галант после проведения оценки ситуации с безопасностью на границе с Ливаном.
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14 апреля, 12:45
Министр выразил уверенность, что Тегеран не сможет установить новый "статус сдерживания" Государства Израиль, а небо Ближнего Востока "открыто", чтобы встретить "любого врага".
Галант также выразил убежденность, что граждане северных районов Израиля смогут вернуться в свои дома.
«
"Мы добьемся этого либо военными действиями, либо путем соглашения. Всегда лучше договориться, но мы готовимся ко всем возможностям", - подчеркнул министр обороны.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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После атаки армия Израиля сообщала, что Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявлял, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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