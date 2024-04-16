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МИД Иордании призвал международное сообщество повлиять на Нетаньяху - РИА Новости, 16.04.2024
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15:07 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/netanyakhu-1940386685.html
МИД Иордании призвал международное сообщество повлиять на Нетаньяху
МИД Иордании призвал международное сообщество повлиять на Нетаньяху - РИА Новости, 16.04.2024
МИД Иордании призвал международное сообщество повлиять на Нетаньяху
Международное сообщество должно повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, заявил... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:07
2024-04-16T15:07
в мире
израиль
иран
ближний восток
айман ас-сафади
биньямин нетаньяху
анналена бербок
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Международное сообщество должно повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД Иордании Айман ас-Сафади. "Мы все, как международное сообщество, должны оказать больше давления на премьер-министра Израиля, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - сказал ас-Сафади на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Он подчеркнул, что атака Ирана на Израиль стала ответом на нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске. При этом он призвал и Иран воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к эскалации напряженности. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/cnn-1940170359.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, айман ас-сафади, биньямин нетаньяху, анналена бербок, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Айман ас-Сафади, Биньямин Нетаньяху, Анналена Бербок, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
МИД Иордании призвал международное сообщество повлиять на Нетаньяху

МИД Иордании: мир должен повлиять на Нетаньяху, чтобы предотвратить эскалацию

© Office of the Prime Minister of Israel/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Office of the Prime Minister of Israel/X
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Международное сообщество должно повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.
«
"Мы все, как международное сообщество, должны оказать больше давления на премьер-министра Израиля, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - сказал ас-Сафади на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Северное крыло белого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
США оценили удар Ирана по Израилю
15 апреля, 15:08
Он подчеркнул, что атака Ирана на Израиль стала ответом на нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске. При этом он призвал и Иран воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к эскалации напряженности.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом
Вчера, 00:20
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокАйман ас-СафадиБиньямин НетаньяхуАнналена БербокКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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