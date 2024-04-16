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Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического - РИА Новости, 16.04.2024
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07:09 16.04.2024 (обновлено: 07:13 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/navodnenie-1940299552.html
Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического
Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического
К утру уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье вырос до 913 сантиметров, став выше критического на 23 сантиметра, сообщила районная мэрия в своём... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:09
2024-04-16T07:13
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оренбургская область
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УФА, 16 апр - РИА Новости. К утру уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье вырос до 913 сантиметров, став выше критического на 23 сантиметра, сообщила районная мэрия в своём Telegram-канале."По состоянию на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+5) сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров",- говорится в сообщении.
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прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Россия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье стал выше критического

Мэрия: уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье вырос до 913 сантиметров

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкНаводнение
Наводнение - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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УФА, 16 апр - РИА Новости. К утру уровень реки Урал в селе Илек в Оренбуржье вырос до 913 сантиметров, став выше критического на 23 сантиметра, сообщила районная мэрия в своём Telegram-канале.
"По состоянию на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля уровень реки Урал в селе Илек 913 (+5) сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров",- говорится в сообщении.
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