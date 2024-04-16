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Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
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06:50 16.04.2024 (обновлено: 07:01 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/navodnenie-1940298760.html
Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров
Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров
Более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков остаются затопленными в Оренбурге, уровень воды в реке Урал около города упал на 16 сантиметров и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T06:50
2024-04-16T07:01
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
орск
оренбургская область
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков остаются затопленными в Оренбурге, уровень воды в реке Урал около города упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться, сообщили в пресс-службе МЧС России."В городе Оренбурге, где в настоящее время остаются подтопленными 5 510 домов и 10 696 приусадебных участков, уровень воды упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться. Накануне из республики Башкортостан в город прибыла аэромобильная группировка в составе 33 человек и 10 единиц техники. Дополнительно подразделение доставило в областной центр 10 мотопомп для откачки воды из жилых домов и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Илеке, где превышена опасная отметка, уже 10 дней идут работы, там установили водоналивную дамбу и оборудовали земляную насыпь. Кроме того, вдоль берега Урала выстроили защитное сооружение. В Илеке задействованы 226 человек, 71 единица техники, 10 плавучих средств, два беспилотных аппарата и один плавающий транспортер.Кроме того, уровень воды снижается и в Орске. Затопленными остаются 3 232 дома и приусадебных участка. В районе Старого города устранили один из порывов, через который пребывала вода."Участок шириной 10 метров удалось засыпать. Это позволило стабилизировать ситуацию в затопленном Советском районе. Дополнительно мотопомпами и насосными станциями откачано более 143 тысяч кубометров воды. Скопившаяся ранее вода убывает, на данный момент освободилось от воды более 3 тысяч домов. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.На данный момент в Оренбургской области возведено около 30 километров защитных насыпей и дамб, включая три километра наливных. Дамбы расположены в Акбулаке, Илеке, Оренбурге и Оренбургском районе, Орске. Всего в работах задействовано 4 531 человек, 1021 единица техники и 288 плавсредств, а также 16 беспилотных авиасистем для прогнозирования и мониторинга обстановки.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
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РИА Новости
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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, орск, оренбургская область
Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Орск, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров

МЧС: уровень воды в Урале около Оренбурга упал на 16 см и продолжает снижаться

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков остаются затопленными в Оренбурге, уровень воды в реке Урал около города упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В городе Оренбурге, где в настоящее время остаются подтопленными 5 510 домов и 10 696 приусадебных участков, уровень воды упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться. Накануне из республики Башкортостан в город прибыла аэромобильная группировка в составе 33 человек и 10 единиц техники. Дополнительно подразделение доставило в областной центр 10 мотопомп для откачки воды из жилых домов и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
Отмечается, что в Илеке, где превышена опасная отметка, уже 10 дней идут работы, там установили водоналивную дамбу и оборудовали земляную насыпь. Кроме того, вдоль берега Урала выстроили защитное сооружение. В Илеке задействованы 226 человек, 71 единица техники, 10 плавучих средств, два беспилотных аппарата и один плавающий транспортер.
Кроме того, уровень воды снижается и в Орске. Затопленными остаются 3 232 дома и приусадебных участка. В районе Старого города устранили один из порывов, через который пребывала вода.
"Участок шириной 10 метров удалось засыпать. Это позволило стабилизировать ситуацию в затопленном Советском районе. Дополнительно мотопомпами и насосными станциями откачано более 143 тысяч кубометров воды. Скопившаяся ранее вода убывает, на данный момент освободилось от воды более 3 тысяч домов. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
На данный момент в Оренбургской области возведено около 30 километров защитных насыпей и дамб, включая три километра наливных. Дамбы расположены в Акбулаке, Илеке, Оренбурге и Оренбургском районе, Орске. Всего в работах задействовано 4 531 человек, 1021 единица техники и 288 плавсредств, а также 16 беспилотных авиасистем для прогнозирования и мониторинга обстановки.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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ОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024ОрскОренбургская область
 
 
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