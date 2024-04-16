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Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга упал на 16 сантиметров

Более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков остаются затопленными в Оренбурге, уровень воды в реке Урал около города упал на 16 сантиметров и... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:50

2024-04-16T06:50

2024-04-16T07:01

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

орск

оренбургская область

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 5,5 тысячи домов и почти 11 тысяч приусадебных участков остаются затопленными в Оренбурге, уровень воды в реке Урал около города упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться, сообщили в пресс-службе МЧС России."В городе Оренбурге, где в настоящее время остаются подтопленными 5 510 домов и 10 696 приусадебных участков, уровень воды упал на 16 сантиметров и продолжает снижаться. Накануне из республики Башкортостан в город прибыла аэромобильная группировка в составе 33 человек и 10 единиц техники. Дополнительно подразделение доставило в областной центр 10 мотопомп для откачки воды из жилых домов и социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Илеке, где превышена опасная отметка, уже 10 дней идут работы, там установили водоналивную дамбу и оборудовали земляную насыпь. Кроме того, вдоль берега Урала выстроили защитное сооружение. В Илеке задействованы 226 человек, 71 единица техники, 10 плавучих средств, два беспилотных аппарата и один плавающий транспортер.Кроме того, уровень воды снижается и в Орске. Затопленными остаются 3 232 дома и приусадебных участка. В районе Старого города устранили один из порывов, через который пребывала вода."Участок шириной 10 метров удалось засыпать. Это позволило стабилизировать ситуацию в затопленном Советском районе. Дополнительно мотопомпами и насосными станциями откачано более 143 тысяч кубометров воды. Скопившаяся ранее вода убывает, на данный момент освободилось от воды более 3 тысяч домов. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.На данный момент в Оренбургской области возведено около 30 километров защитных насыпей и дамб, включая три километра наливных. Дамбы расположены в Акбулаке, Илеке, Оренбурге и Оренбургском районе, Орске. Всего в работах задействовано 4 531 человек, 1021 единица техники и 288 плавсредств, а также 16 беспилотных авиасистем для прогнозирования и мониторинга обстановки.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, орск, оренбургская область