https://ria.ru/20240416/napadenie-1940376853.html

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 16.04.2024

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:30

2024-04-16T14:30

2024-04-16T14:30

происшествия

уфа

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "Вечером 15 апреля в полицию Уфы поступило сообщение о нападении на учащуюся одной из школ города. Преступление было совершено в подъезде дома на ул. Интернациональной, когда девочка шла домой", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска башкирской полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства, 1972 года рождения, ранее судимый. Участковым уполномоченным полиции он был задержан утром во вторник на улице Вологодской, информирует пресс-служба. "Задержанный доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания. Проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространилось видео инцидента, снятое видеорегистратором "умного домофона". По кадрам видно, что в подъезд дома за девочкой забегает мужчина, слышны крики ребенка. Женщина, ставшая очевидцем, прогоняет нападавшего и начинает его преследовать. Сообщается, что школьницу от мужчины спасла директор одной из уфимских школ.

https://ria.ru/20230920/delo-1897553813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа