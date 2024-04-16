Рейтинг@Mail.ru
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/napadenie-1940376853.html
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу - РИА Новости, 16.04.2024
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:30
2024-04-16T14:30
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УФА, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "Вечером 15 апреля в полицию Уфы поступило сообщение о нападении на учащуюся одной из школ города. Преступление было совершено в подъезде дома на ул. Интернациональной, когда девочка шла домой", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска башкирской полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства, 1972 года рождения, ранее судимый. Участковым уполномоченным полиции он был задержан утром во вторник на улице Вологодской, информирует пресс-служба. "Задержанный доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания. Проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространилось видео инцидента, снятое видеорегистратором "умного домофона". По кадрам видно, что в подъезд дома за девочкой забегает мужчина, слышны крики ребенка. Женщина, ставшая очевидцем, прогоняет нападавшего и начинает его преследовать. Сообщается, что школьницу от мужчины спасла директор одной из уфимских школ.
https://ria.ru/20230920/delo-1897553813.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу

В Уфе полиция задержала подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
"Вечером 15 апреля в полицию Уфы поступило сообщение о нападении на учащуюся одной из школ города. Преступление было совершено в подъезде дома на ул. Интернациональной, когда девочка шла домой", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска башкирской полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства, 1972 года рождения, ранее судимый. Участковым уполномоченным полиции он был задержан утром во вторник на улице Вологодской, информирует пресс-служба.
"Задержанный доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания. Проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям", - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях распространилось видео инцидента, снятое видеорегистратором "умного домофона". По кадрам видно, что в подъезд дома за девочкой забегает мужчина, слышны крики ребенка. Женщина, ставшая очевидцем, прогоняет нападавшего и начинает его преследовать. Сообщается, что школьницу от мужчины спасла директор одной из уфимских школ.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Во Владивостоке возбудили дело против мужчины, тащившего школьницу в лес
20 сентября 2023, 15:00
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала