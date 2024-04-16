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Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса" - РИА Новости, 16.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:22 16.04.2024 (обновлено: 15:28 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/muzhchina-1940374875.html
Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"
Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса" - РИА Новости, 16.04.2024
Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"
Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе",... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:22
2024-04-16T15:28
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
брянская область
тверь
московский городской суд
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РЯЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе", сообщается на сайте суда."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — говорится в публикации.Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис не переоформил.Отмечается, что Ашуров признал вину, но просил суд не арестовывать его. Постановление в законную силу пока не вступило.У обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и загранпаспорт гражданина России.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Оба брата Исломовых — граждане России, они жили в Твери и работали в такси.Никто из них вину не признал.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта, по последним данным, погибли 145 человек. По делу арестованы 11 фигурантов.
https://ria.ru/20240414/treysi-1940014454.html
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происшествия, россия, крокус, брянская область, тверь, московский городской суд
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Брянская область, Тверь, Московский городской суд
Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"

Задержан мужчина, фиктивно зарегистрировавший дома 2 фигурантов дела "Крокуса"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе", сообщается на сайте суда.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — говорится в публикации.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис не переоформил.
Отмечается, что Ашуров признал вину, но просил суд не арестовывать его. Постановление в законную силу пока не вступило.
У обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и загранпаспорт гражданина России.
Посол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в Крокус Сити Холле в Министерстве иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"
14 апреля, 21:06
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Оба брата Исломовых — граждане России, они жили в Твери и работали в такси.
Никто из них вину не признал.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта, по последним данным, погибли 145 человек. По делу арестованы 11 фигурантов.
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
США не удастся сбить следствие в деле о теракте в "Крокусе", заверили в МИД
12 апреля, 02:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокусБрянская областьТверьМосковский городской суд
 
 
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