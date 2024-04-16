https://ria.ru/20240416/muzhchina-1940374875.html

Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"

Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса" - РИА Новости, 16.04.2024

Суд арестовал мужчину, зарегистрировавшего дома фигурантов дела "Крокуса"

Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе",... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:22

2024-04-16T14:22

2024-04-16T15:28

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

брянская область

тверь

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

РЯЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. Московский районный суд Твери арестовал до 11 июня местного жителя, который оформил фиктивную регистрацию фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокусе", сообщается на сайте суда."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ, в отношении Ашурова по обстоятельствам фиктивной регистрации граждан Российской Федерации", — говорится в публикации.Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис не переоформил.Отмечается, что Ашуров признал вину, но просил суд не арестовывать его. Постановление в законную силу пока не вступило.У обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Республики Таджикистан и загранпаспорт гражданина России.Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). Оба брата Исломовых — граждане России, они жили в Твери и работали в такси.Никто из них вину не признал.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта, по последним данным, погибли 145 человек. По делу арестованы 11 фигурантов.

https://ria.ru/20240414/treysi-1940014454.html

https://ria.ru/20240412/zakharova-1939487130.html

россия

брянская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, крокус, брянская область, тверь, московский городской суд