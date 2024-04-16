https://ria.ru/20240416/musor-1940351300.html

Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде - РИА Новости, 16.04.2024

Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Мусор с МКС после трех лет пребывания в космосе упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде, сообщили НАСА и издание Space News. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:47

2024-04-16T12:47

2024-04-16T14:45

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мусор с МКС после трех лет пребывания в космосе упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде, сообщили НАСА и издание Space News. Согласно заявлению космического агентства, в марте 2021 года со станции выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями общей массой около 2,6 тонны. "Ожидалось, что металлоизделия полностью сгорят в атмосфере 8 марта 2024 года. Однако часть изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе во Флориде", — говорится в заявлении. Проверка показала, что упавшим объектом оказалась опора для крепления батарей на поддоне. Она весит 7,2 килограмма, достигает примерно десять сантиметров в высоту и около четырех сантиметров в диаметре.

https://ria.ru/20240104/kosmos-1919659380.html

https://ria.ru/20231002/musor-1900003929.html

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земля, флорида, наса, в мире